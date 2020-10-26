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  3. 26 Ekim 2020 19:56

Koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 32 milyonu geçti

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüste birçok ülke ikinci dalgayı yaşarken dünya genelinde 32 milyon kişinin iyileştiği bilgisine ulaşıldı.

Koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 32 milyonu geçti
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Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 32 milyon 1313 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 5 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu. Hindistan'da 7 milyon 159 bin 55, ABD'de 5 milyon 781 bin 451, Brezilya'da 4 milyon 835 bin 915, Rusya'da 1 milyon 146 bin 96 ve Kolombiya'da 915 bin 451 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 316 bin 8 kişi sağlığına kavuştu.

 
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 43,5 milyonu aşarken, 1 milyon 161 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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