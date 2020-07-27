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  3. 27 Temmuz 2020 13:05

Koronavirüsü 30 saniyede tespit edebilen test geliştirildi

İsrail ve Hint bilim insanları koronavirüsü 30 saniye içinde tespit edebilen bir test kiti geliştirdi. Test kitinin fiyatının 10 dolar olması bekleniyor.

Koronavirüsü 30 saniyede tespit edebilen test geliştirildi
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Dünya genelinde corona virüs salgını devam ederken hızlı sonuç veren test çalışmaları da hızla sürüyor.

Test çalışmalarıyla ilgili son haber Hindistan'dan geldi. İsrailli ve Hint bilim insanları 30 saniye içinde sonuç veren bir test kiti geliştirdi.

Kısa sürede sonuç veren testin 10 dolara (68 lira) mal olması bekleniyor.

Hindistan corona virüs salgınının en çok vurduğu ülkelerden. Ülkedev vaka sayısı 1,4 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bine yaklaştı.

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koronavirüs test kiti
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