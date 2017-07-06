Makat ağrısına dikkat

“Makatta ağrının (proktalji) nedenleri arasında makat çatlağı, hemoroid (basur), şiddetli ishal (diyare), proktalgia fugax, levator ani sendromu, makat kanseri, rektum kanseri, makat apsesi, makat fistülü, anal kriptit, proktit, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, anismus, herpes virüs enfeksiyonu, makat siğili, makat yolu ile cinsel temas, koksikodini (kuyruk sokumu kemiği ağrısı), taşlaşmış dışkı (fekal imparksiyon), makat bölgesinde kanamalı şişlik (perianal hematom), makatta kaşınma (pruritus ani), soliter rektal ülser sendromu (rektumda yara), makat bölgesi yaralanması, çatı (leğen, pelvis) kemiği içinde yer alan tümörler (rahim kanseri, rahim ağzı kanseri, vajina kanseri, prostat kanseri, mesane kanseri, penis kanseri) sayılabilir.”

Makatta ağrı durumunda ne tür tetkikler yapılır?

Anoskopi ile sadece makat kanalı içi, rektoskopi ile sadece rektum denilen kalın bağırsağın makattan 25 cm ilerisine dek, sigmoidoskopi ile kalın bağırsağın sol yarısı ve kolonoskopi ile kalın bağırsağın tamamı endoskopik olarak görüntülenip, bir sorun varsa parça alınıp tanı konulabilir. Böylelikle, makat ağrısına neden olabilen makat kanseri, rektum kanseri, proktit, iltihabi bağırsak hastalıkları vb. birçok neden dışlanmış olur. Defekografi; radyolojik bir görüntüleme tekniği olup, makat kanalı içindeki rektosel, makat sarkması vb. durumları açıklığa kavuşturur. Anorektal manometri ile makat etrafındaki kasların fonksiyonunu araştırmada çok yararlı bir tetkik yöntemidir. Bu tetkikte makatı kontrol eden kasların istirahat ve kasılma halindeki basınçları ölçülerek değerlendirme yapılır ve böylelikle anismus vb. hastalıklar dışlanmış olur. Makat kanalı veya rektumda tümörleri dışlamakta ve iç makat kası (internal anal sfinkter) ve dış makat kasının (eksternal anal sfinkter) fonksiyonlarının değerlendirilmesinde endoanal ultrasonografi (EAUS) veya endorektal ultrasonografi (ERUS) gayet etkilidir.”

Makatta ağrı durumunda ne yapmalı?

“Makat ağrısı durumunda kişilerin tek yapmaması gereken, kendi kendine tedavi yöntemleri aramak veya umursamaz davranmaktır. Bu durumda en faydalı olacak davranış mutlaka konunun uzmanı olan bir Genel Cerraha başvurmaktır. Bu konu ile yoğun olarak uğraşan cerrahlara, proktolog veya kolorektal cerrah adı verilir ve Genel Cerrahi’nin bu bölümüne ise kolorektal cerrahi, koloproktoloji veya proktoloji adları verilir.”