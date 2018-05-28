Mide Ağrısı Nedenleri

Diğer yandan, ani ve giderek şiddetlenen mide ağrısı, herhangi bir sağlık sorununun habercisi olabileceği için hemen tıbbi bir yardım alınmasında fayda vardır.

Mide ağrısı neden olur? Mide ağrısı bazen hafif bazen keskin bazen ise kramp şeklinde hissedilebilmektedir. Çeşitli nedenler sonucu ortaya çıkabilen mide ağrısının en sık rastlanılan nedenleri arasında şunlar bulunmaktadır:

Hazımsızlık (Dispepsi)

Halk arasında hazımsızlık olarak da bilinen dispepsi, yemek yedikten sonra midede hissedilen rahatsız edici bir durumdur. Özellikle, midenin üst kısmında bir yanma hissi yaşanmaktadır.

Hazımsızlık, gastroözofageal reflü hastalığı, safra kesesi hastalığı veya ülserler gibi temel bir sorunun bir belirtisi olarak ortaya çıkabilmektedir. Nedenine bağlı olarak uygulanan uygun tedavi ile mide ağrısı da ortadan kalkabilmektedir.

Hazımsızlık oldukça çok kişiyi etkileyen ve çok sık yaşanan bir sağlık sorunudur. Bazı insanlar hazımsızlık yaşamaya diğerlerine göre daha eğilimli olabilmektedir.

Hazımsızlığın diğer nedenleri arasında şunlar bulunmaktadır:

Gastroparezi (mide felci), midenin tamamen boşalamaması durumudur. Bu, şeker hastalığı olan insanlar arasında yaygın yaşanan bir sorundur.

İrritabl bağırsak sendromu

Mide enfeksiyonu

Pankreatit

Tiroid hastalığı

Mide kanseri, ancak nadiren görülmektedir.

Hazımsızlık bazen bir ilacın yan etkisi olarak da yaşanabilmektedir. Hazımsızlığa neden olabilecek bazı ilaçlar ise şunlar olabilmektedir:

Aspirin ve diğer ağrı kesici şekilleri

Tiroid ilaçları

Doğum kontrol hapları

Steroidler

Bazı antibiyotikler

Bazı yaşam tarzı faktörleri de hazımsızlığa yol açabilmektedir. Bazı örnekler şunlardır:

Çok fazla ya da çok hızlı yemek yemek

Stres altındayken yemek yemek

Aşırı alkol tüketimi

Stres

Yorgunluk

Sigara içmek

Kabızlık

Kabızlık, normalden daha az bağırsak hareketinin yaşandığı, bu nedenle de, daha az sıklıkla tuvalete çıkıldığı bir sağlık durumudur. Hemen hemen herkesin başına gelebilen bu yaygın durum, genellikle ciddi bir sağlık sorunu olarak görülmemektedir.

Bağırsak hareketliliği kişiden kişiye göre değişmektedir. Bazı insanlar için günde üç tuvalete çıkmak normal bir durumken, bazıları haftada iki kez tuvalete çıkmaktadır. Diğer yandan, üç günden fazla tuvalete çıkamama kabızlığa yol açabilmektedir. Bu durumda dışkı sertleşmekte ve geçişi zorlaşmaktadır.

Kabızlığa neden olan durumlar şunlardır:

Diyet değişiklikleri

Kalsiyum veya alüminyum içeren anti asitlerin kullanımı

İrritabl bağırsak sendromu

Hareketsizlik

Su veya fiber eksikliği

Hamilelik

Aşırı müshil kullanımı

Antidepresanlar ve demir takviyeleri gibi bazı ilaçlar

Hipotiroidi ya da tiroid yetmezliği

Stres

Gastroenterit

Gastroenterit, mide ve bağırsakların iltihaplandığı ve tahriş olduğu, nedeni ise genellikle bakteriyel ya da viral olan bir sindirim sistemi rahatsızlığıdır. Mide ağrısıyla birlikte genellikle ishal ve kusma da yaşanmaktadır. Diğer belirtiler arasında ise ateş ve baş ağrısı da olabilmektedir.

Gastroenterit, çoğunlukla norovirus veya rotavirüs gibi virüslerden kaynaklanmaktadır. Genellikle kümes hayvanlarının veya yumurtaların az pişirilmesiyle ortaya çıkan Campylobacter bakterileri ve Salmonella tarafından tetiklenmektedir.

İrritabl Bağırsak Sendromu

İrritabl bağırsak sendromu, mide ağrısı, kramp, kabızlık, karın şişkinliği ve ishal gibi belirtilerle birlikte görülmektedir. Durum, bağırsak hasarına neden olabilmektedir. Kişinin hayatına da etki edebilmektedir.

Nedeni tam olarak bilinmese de, tetikleyicileri arasında aşırı duyarlı bir kolon ve bağışıklık sisteminin bulunduğu düşünülmektedir. Gastrointestinal sistemdeki bakteri enfeksiyonu da irritabl bağırsak sendromuna da yol açabilmektedir.

Gıda Zehirlenmesi

Gıda zehirlenmesi kusma, ishal ve mide ağrısına neden olabilmektedir. Zehirli ya da kirlenmiş olan gıdaları tüketme sonucu ortaya çıkmaktadır. Gıda zehirlenmesi de olduğu yaygın olarak yaşanan bir sağlık sorunudur.

Genellikle gıda zehirlenmesi bakteriler, parazitler ve virüsler tarafından tetiklenmektedir.

Mide Ağrısı Nedir?

Mide ağrısı, çoğu zaman mide kramplarını veya karın içindeki donuk ağrıyı ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bununla birlikte, herkesin zaman zaman yaşayabileceği mide ağrısı genellikle kısa ömürlüdür ve altında yatan neden de ciddi değildir.

Mide ağrısının şiddetli olması ise endişe edici olabilmektedir. Ağrı aniden ve beklenmedik bir şekilde başlıyorsa, özellikle de belli bir alanda yoğunlaşıyorsa, acil tıbbi bir yardım alınması gerekmektedir.

Mide Ağrısı Tedavisi

Mide ağrısı nasıl geçer? Mide ağrısı çoğu zaman kendi kendine geçmektedir. Örneğin, gaz ya da hazımsızlık nedeniyle oluştuysa, zaman içinde düzelecektir. Diğer yandan, daha ciddi olması durumunda tedavisi nedenine bağlı olarak değişmektedir.

Örneğin, mide ağrısının irritabl bağırsak sendromu gibi bir neden sonucu ortaya çıktığı düşünülüyorsa ve keskin, şiddetli, ani bir ağrı yaşanıyorsa, hemen bir doktora başvurulması gerekmektedir.

Bazı durumlarda, doktor ağrıyı hafifletmek için ilaç reçete edebilmektedir. Ayrıca, yaşam tarzı değişiklikleri de durumu kontrol altına almaya yardımcı olabilmektedir.

Safra taşı, böbrek taşı veya apandisitten şüpheleniyorsanız, hastane tedavisine ihtiyacınız olacaktır.

Mide Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Mide ağrısı teşhisi ve tedavisi için bir iç hastalıkları uzmanına (dâhiliye) başvurabilirsiniz.