Mide Ekşimesi Belirtileri

Mide ekşimesi mide asidinin yemek borusundan yukarı doğru hareket etmesi sonucu oluşan bir mide rahatsızlığıdır. Mide ekşi, mide yanması ve ağza gelen acı su ise gastroözofageal reflü hastalığının en sık görülen belirtileridir.

Geceleri meydana gelen mide ekşimesi, sürekli devam ettiği takdirde, yemek borusunun zarar görmesine yol açabilmektedir. Her ne kadar çok sık yaşanan bir durum olsa da, kontrol altına alınmadığında ya da tedavi edilmediğinde mide ekşimesi, solunum yolunu bile etkileyebilecek kadar ciddi komplikasyonlara yol açabilmektedir.

Mide ekşimesi nasıl anlaşılır? Mide ekşimesi başlangıcı ve ilerleyişi her insanda farklılık gösterebilmektedir çünkü herkes insanda farklı bir sağlık sorunu ya da farklı bir tetikleyici faktör sonucu ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte, genellikle aşağıdakilere benzer belirtilerle birlikte gelişmektedir:

· Hazımsızlık

Midenin üst kısmında hissedilen hazımsızlığa dispepsi de denmektedir. Hazımsızlık beraberinde mide ekşimesi, mide ağrısı, şişkinlik, geğirme, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler de neden olabilmektedir.

· Mide Yanması

Artan mide asidi göğüs kemiğine kadar yükselen bir mide yanmasına neden olabilmektedir. Genellikle göğüs kemiğinin arkasından başlamaktadır ve boğaz kadar gidebilmektedir. Yemeklerden kısa bir süre sonra ortaya çıkan mide yanması, birkaç dakika ya da birkaç saat kadar sürebilmektedir.

· Boğaz Ağrısı

Gastroözofageal reflü hastalığı en yaygın belirtilerinden biri olan boğaz yanması da mide ekşimesinden sonra gelişebilmektedir. Midedeki asidik içeriğin yemek borusundan boğaza kadar ulaşması sonucu gelişen tahrişten kaynaklanmaktadır. Bu durum da yutkunma da oldukça zor ağrılı olabilmektedir.

· Acı Tat

Mide suyu asidiktir ve acı bir tattadır. Bu su yemek borusundan boğaza doğru yükseldiğinde, ağızda nahoş ya da acı bir tat bırakmaktadır. Ağız tadını kaçıran bu durum, mide ekşimesinden muzdarip olan kişi için oldukça rahatsız edici bir belirti haline gelebilmektedir.

· Yutma Zorluğu

Yenile gıdalar doğru bir şekilde yemek borusundan geçerek mideye gidemediğinde, yutma ile ilgili sorunlar meydana gelebilmektedir. Kişi yemek yedikten sonra boğazında yapışkan bir his, göğüste basınç, yanma ve boğulma hissedebilmektedir.

Yutma zorluğu çekme eroziv özofajit ve özofagus kanseri de dahil olmak üzere daha ciddi olan durumların da bir işareti olabilmektedir. Bu nedenle de, her zaman bir doktor tarafından değerlendirilmelidir.

· Öksürme

Midedeki asidik içerik mideden yemek borusuna doğru yukarı döndüğünde, bu durum kişinin öksürmesine yol açabilmektedir.

· Hırıltılı Solunum

Mide asidi özofagusa geri döndüğünde, solunum yolları ve akciğerleri de tahriş etme riski bulunmaktadır. Solunum yollarında gelişen bu durum, kişinin hırıltılı bir şekilde solumasına yol açabilmektedir.

Asit Reflüsü ve Kalp Krizi Belirtileri Arasındaki Fark

Göğüste hissilen ağrı ve yanma hissi bazen mide ekşimesi olarak düşünülüp hafife alınmaktadır. Bu nedenle, belirtiler şiddetli ise mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.

Kalp krizi belirtileri arasında göğüs ağrısı, göğüste basınç, soğuk terleme, yorgunluk, mide bulantısı, baş dönmesi veya bayılma olabilmektedir. Bu belirtilerin yaşanması durumunda, mide ekşimesi olup olmadığını anlamaya çalışmadan acil tıbbi yardım istenmelidir.

Mide Ekşimesi Komplikasyonları

Mide ekşimesi, ciddi koşullara yol açabilecek yaygın bir sorundur. Örnek vermek gerekirse, bu durum astımı bile tetikleyebilmektedir.

· Geceleri Asit Reflü

Geceleri yaşanan mide ekşimesi sağlıklı uyku düzenini de etkileyebilen bir durumdur. Beraberinde pek çok sağlık sorununu da yol açabilmektedir. Uzun süre boyunca geceleri ortaya çıkan asit reflüsü yaşandığında, bu durum yemek borusunun hasar görmesine neden olabilmektedir. Özofageal lezyonlar ve solunum yolları riskleri de daha fazla artabilmektedir.

· Astım

Astım hastalığı varsa, gastroözofageal reflü hastalığı akciğerlerin hasar görmesine yol açabilmektedir. Astımı bulunan kişilerin gastroözofageal reflü hastalığını geliştirme riski daha fazla olabilmektedir. Aradaki bağlantı tam olarak net olmasa da, kullanılan astım ilaçlarının asit reflüsünü daha da kötüleştirdiği için ortaya çıkabildiği düşünülmektedir.

Gastroözofageal reflü hastalığını kontrol altına almak astım belirtilerini de hafifletebilmektedir. Bununla birlikte, tedavi edilmediği takdirde, mide ekşimesi astım belirtilerini tetikleyebilmektedir.

Mide ekşimesi astımın da karakteristik özelliği olan öksürüğü tetiklemekte ve nefes darlığı gibi sinir reflekslerini harekete geçirebilmektedir.

· Solunum Yolları Sorunları

Mide ekşimesi astım hastalığının yanı sıra, ses kısıklığı, larenjit, kalıcı kuru öksürük, göğüs tıkanıklığı, hırıltılı solunum ve larenjitlere de yol açabilmektedir. Bu durum, kişiyi ayrıca zatürreye karşı da daha eğilimli bir hale getirebilmektedir.

· Yemek Borusunun Hasar Görmesi

Çok uzun bir süre boyunca devam eden mide ekşimesi ya da asit reflüsü, yemek borusuna hasar vererek enflamasyonu (özofagit) kronikleşebilmektedir. Bu da, özofagus kanseri gibi daha ciddi sağlık sorunun gelişme riski artırabilmektedir.

Acil Tıbbi Yardım Alınması Gereken Mide Ekşimesi Belirtileri

Kronik (uzun süreli) mide ekşimesi yaşıyorsanız, mutlaka bir doktora başvurmalısınız. Aşağıda sıralanmış olan belirtilerin yaşanması durumunda da tıbbi bir yardım alınmalıdır:

· Mide ekşimesi haftada 2'den fazla yaşanıyorsa

· Mide asidini kontrol altına alan ilaçlara rağmen belirtiler devam ediyorsa

· Yutma güçlüğü yaşanıyorsa

· Hiç gitmeyen mide bulantısı ya da kusma problemleri varsa

· İştah kaybı ve yemek bozuklukları söz konusu ise

· İstenmeyen kilo kaybı varsa

Mide Ekşimesi Nedir?

Mide ekşimesi, mide asidinin özofagustan yani yemek borusundan yukarı doğru geri akması sonucu oluşmaktadır. Halk arasında oldukça sık görülen bir sindirim sistemi problemi olan mide ekşimesi asit reflü, gastroözofageal reflü (GERD), asit hazımsızlığı ve reflü olarak da bilinmektedir.

Bu durum göğüs, boğaz ve ağızda bile hissedilebilecek rahatsız edici bir yanma hissine neden olmaktadır. Ağıza kadar gelen mide içeriği ağızda acı veya ekşi bir tat da bırakmaktadır.

Bazı insanlarda mide ekşimesi daha sık gelişmektedir ve asit azaltıcı ya da kontrol edici ilaçlarla tedavi edilmektedir.

Mide Ekşimesi Tedavisi

Mide ekşimesi nasıl geçer? Mide ekşimesi dikkat edilmesi gereken bir belirtidir. Mide asidinin yemek borusundan yukarı doğru hareket etmesi, yemek borusunu tahriş edebilmektedir. Bu durumu kontrol altına almak için ilaç tedavisi uygulanabilmekte ve yaşam tarzı değişiklikleri önerilebilmektedir.

İlaç Tedavisi

· Antiasitler mide asitlerini nötralize etmeye yardımcı olan ilaçlardır. Mide ekşimesini hemen engellemese de, mide asidini kontrol altına alarak zamanla oluşabilecek olan tahrişi önlemektedir.

· H2-reseptör blokerleri gibi mide asidi üretimini azaltan ilaçlar kullanılabilmektedir.

· Proton-pompa inhibitörleri gibi mide asidi üretimini engelleyen ve yemek borusunu iyileştirmeye yardımcı olan ilaçlar reçete edilebilmektedir.

Mide asidi üretimini tetikleyen yiyecek ve içecekleri tüketmekten kaçınmak, büyük öğünler yerine küçük öğünlerde beslenmek, yemek yedikten sonra hemen uyumaktan kaçınmak, sigara ve alkol tüketimini sınırlandır ve mümkünse tamamen bırakmak da mide ekşimesini önlemede önemli bir rol oynayabilmektedir.

Özofagus sfinkterini güçlendirmeyi amaçlayan cerrahi müdahaleler doktor tarafından kararlaştırılmaktadır.

Mide Ekşimesi İçin Hangi Doktora Gidilir?

Mide ekşimesi tanısı ve tedavisi için gastroenteroloji (sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgilenen bilimdalı) bölümüne başvurulabilmektedir.