Obezite koronavirüsten ölüm riskini yüzde 50 arttırıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre dünyada yaklaşık 650 milyon obezite hastası bulunuyor. ABD ve İngiltere, dünyadaki en yüksek obezite oranlarına sahip ülkeler olarak öne çıkıyor. ABD’ nüfusunun yüzde 40'ından fazlası, İngiltere’de ise halkın yüzde 27’si obez.

HASTANEYE KALDIRILMA OLASILIKLARI YÜZDE 113, YOĞUN BAKIMA ALINMA OLASIKLARI YÜZDE 74 DAHA YÜKSEK

ABD’deki Carolina Üniversitesi'nden yapılan araştırma, vücut kitle indeksi (BMI) 30 ve üzerinde olan hastaların yeni tip corona virüsten er şekilde daha büyük risk altında olduğunu ortaya koyuyor. Buna göre, obeziteden muzdarip kişilerin Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılma olasıkları yüzde 113, yoğun bakıma alınma oranları yüzde 74 ve virüs nedeniyle ölüm oranları, normal kiloda olan insanlardan yüzde 48 oranında daha yüksek.

Obesity Reviews dergisinde yayınlanan çalışma, İtalya, Fransa, İngiltere, ABD ve Çin dahil olmak üzere dünya çapında yürütülen birçok çalışmadan elde edilen verileri bir araya getiren bir meta-analiz olarak gerçekleştirildi.

OBEZİTE BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜRÜYOR

Araştırmacılar, obezite hastalarının genellikle kalp hastalığı ve tip 2 diyabet gibi onları corona virüse karşı daha riskli duruma sokan tıbbi koşullara sahip olduğunu açıkladı. Bununla birlikte obezitenin, vücudun enfeksiyonlarla savaşmasını zorlaştıran insülin direnci ve iltihaplanma gibi metabolik değişikliklere neden olabileceği aktarıldı.

Çalışmanın ortak yazar Profesör Melinda Beck, "Tüm bu faktörler, vücudun Sars-CoV-2(Covid-19) gibi patojenlere nasıl tepki verdiğini belirleyen bağışıklık hücresi metabolizmasını etkileyebilir. Obezite hastalarının, pulmoner hipertansiyonu artıran uyku apnesi veya entübasyonlu hastane ortamında zorlukları artıran fiziksel rahatsızlıkları da daha fazla deneyimleme olasılığı daha yüksektir” ifadelerini kullandı.

AŞI ETKİLİ OLMAYABİLİR

Öte yandan araştırmacılar, Covid-19 için geliştirilen herhangi bir aşının obezite hastalarında işe yaramayabileceği konusunda uyardı. Araştırmayı yöneten Profesör Barry Popkin, “"SARS ve grip aşısı deneyimlerimizden elde ettiğimiz veriler kapsamında potansiyel corona virüs aşısının diğerlerine obezlere siğerlerine kıyasla daha az fayda sağlayacağından şüpheleniyoruz" dedi.