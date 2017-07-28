Saç ekimi ameliyatının sonuçları gerçekten doğal görünüyor mu?

Yeni saçlarınıza; doğal saçlarınız için yaptığınız gibi yıkayabilir, stil uygulayabilir ve bakım yapabilirsiniz. Kullanılan tekniğe göre ameliyattan sonra bir ay içinde yeni saçlarınızı fark edebilirsiniz. Birinci ayda yeni nakledilen saçlarınız dökülür ve yerine yenileri çıkmaya devam eder; sadece 5 - 6 ay içinde gözle görülür bir şekilde büyüme gerçekleşir. Tam sonuç için hastanın yaklaşık 12 ay beklemesi gerekir çünkü bu, yeni nakledilen kıl foliküllerini tutunup uzamaları için gerekli olan bir süredir. Saçlarınız belli bir uzunluğa geldiğinde istediğiniz model bir saç kesimi seçebilirsiniz.”

DHI saç ekimi daha doğal bir görünüm sağlayabilir

Ayrıca ekilen saçların doğal görünmesi kullanılan tekniğe de bağlıdır. Belirli teknikler, diğerlerinden daha iyi sonuçlar verir. Özellikle ön saç çizgisinde sağladıkları avantajlar sayesinde. FUE ve DHI saç ekim teknikleri saç köklerinin tek tek ekilmesine imkan sağladığı için daha girintili çıkıntılı ön saç çizgisi tasarımı yapılabiliyor.

Donör bölgeden saçların tek tek alınması, kalınlık – incelik ve içerdiği saç teli sayısına göre sınıflandırılarak yine tek tek ekilebilmesi de sağladığı diğer avantajlar arasındadır. Yumuşak ve doğal görünümlü ön saç çizgisi tasarımı için DHI saç ekimi tekniğini öneriyoruz.

Ön saç çizgisi, insanların yüzde gördüğü ilk şeydir ve bu nedenle saç ekimi operasyonunun başarılı olması ve % 100 doğal görünmesi için en doğru ön saç çizgisi tasarımı ve saç yoğunluğunun sağlanması gerekir.

Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları; ön saç çizgisinin doğru tasarlanmasının dışında saçın nakledildiği yoğunluk ve greftlerin açıları ve saçın çıkış yönü saç ekimi ameliyatı boyunca uzmanların dikkate alması gereken diğer önemli kriterlerdir.