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Salgına dönecek mi? DSÖ'den maymun çiçeği açıklaması

Salgına dönecek mi? DSÖ'den maymun çiçeği açıklaması

Maymun çiçeği virüsüne ilişkin Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ), dikkat çeken bir açıklama geldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yayılma gösteren maymun çiçeği virüsünün yeni bir salgına dönüşmesinin beklenmediğini bildirdi.

EŞCİNSEL İLİŞKİ İLE YAKALANDILAR
Virüse ilişkin son gelişmelere dair çevrimiçi seminerde konuşan DSÖ maymun çiçeği uzmanı Dr. Rosamund Lewis, şimdiye kadar tespit edilen vakaların büyük çoğunluğunun eşcinsel ilişki sonucu virüse yakalandığı bilgisini paylaştı.

Lewis, maymun çiçeği taşıyan her hastanın cildinde büyük kabarcıklar bulunmadığı uyarısını yaparak, "Mevcut vakaların büyük çoğunluğunda genital bölgede yoğunlaşmış ve gözle görülmesi imkansız kabarcıklar tespit edildi. Bu görünmez fakat bulaşıcı kabarcıklar vücutta 2 ile 4 hafta arasında kalabilir." açıklamasını yaptı.

"SALGINA DÖNMESİ BEKLENMİYOR"
Bu vakalarda virüsün cinsel ilişki veya yakın temas yoluyla bulaşıp bulaşmadığının henüz netleşmediğini belirten Lewis, "Bundan önce yeterince fark edilemeyen bir bulaşma biçiminde artış var gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lewis, "Bu vakaların yeni bir salgına dönüşmesi beklenmiyor fakat hastalığa dair birçok bilinmeyen şey var. Virüsün nasıl yayıldığının yanı sıra çiçek hastalığına karşı sürü bağışıklığı programlarının on yıllar önce durdurulmasının da şimdiki yayılımı hızlandırıp hızlandırmadığından emin değiliz." dedi.

DÜNYADA TOPLAM 257 VAKA BULUNUYOR
DSÖ'den dün yapılan açıklamada 26 Mayıs itibarıyla 23 ülkeden raporlanan maymun çiçeği vakalarının 257'sinin doğrulandığı, 120 şüpheli vakanın ise incelendiği bildirilmişti.

Afrika'da keşfedilen ve belirli aralıklarla kıtanın dışına çıkan maymun çiçeği virüsü, en son 6 Mayıs'ta İngiltere'de görülmüş, ilerleyen günlerde Avrupa ülkelerine yayılmıştı. (AA)

Etiketler maymun çiçeği dsö
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