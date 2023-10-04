Şeker hastalarına büyük müjde! İğne ile şeker ölçümüne veda

Aksaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail Bayraklı, diyabetlilerin şekerini iğnesiz ölçebilen lazer tabanlı bir cihaz geliştirdi. Parmak ucuna tutularak şeker seviyesini ölçen cihaz özellikle çocuk hastalar için büyük kolaylık sağlayacak.

Aksaray Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Bayraklı, diyabet hastalarının iğnesiz ve ağrısız şekilde şeker ölçümü yapabilecekleri lazer tabanlı bir cihaz geliştirdi. Üniversiteden yapılan açıklamada, cihazın parmak ucuna tutularak, deri altındaki sıvının glikozu ölçülerek hastanın şeker seviyesinin belirlendiği vurgulandı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Bayraklı, parmak ucuna iğne batırılarak yapılan şeker ölçümlerinin uzun vadede dokuya zarar verdiğini ve enfeksiyon riski taşıdığını vurguladı.

Bu dezavantajları ortadan kaldıracak bir yöntem arayışında olduklarını belirten Bayraklı, “Lazer tabanlı bir ölçüm cihazının sorunları ortadan kaldıracağına ilişkin fikri geliştirerek yeni bir cihaz yaptık. Tasarlanan bu yeni cihaz girişimsel olmayan bir yöntemle çalışıyor. Yani şeker ölçümü için parmak ucuna iğne batırmaya gerek bırakmıyor. Parmak ucuna tutulduğunda deri altındaki sıvının glikozunu ölçüyor ve hastanın şeker seviyesini belirliyor. Hasta tamamen ağrısız ve enfeksiyon riskinden uzak biçimde, üstelik istediği sıklıkta şeker seviyesini görüp, takip edebiliyor. Geliştirdiğimiz cihaz, özellikle çocuk yaştaki diyabet hastaları ve aileleri için çok büyük kolaylıklar sağlıyor” dedi.

Bayraklı, Türkiye’de sayısı 10 milyonu aşan şeker hastalarının şeker ölçümünün devlete yıllık maliyetinin asgari 18 milyar lira civarında olduğunu belirterek, geliştirilen lazerli cihazın bu maliyeti de ciddi anlamda düşüreceğini kaydetti.