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Tıp dünyasını şoke eden vaka: Ameliyatta kanser kaptı

Tıp dünyasını şoke eden vaka: Ameliyatta kanser kaptı
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1996 yılında bir cerrahın ameliyat esnasında hastasından kanser kapması, tıp tarihinde son derece nadir görülen bir vaka olarak kayıtlara geçti.

Fransa'da gerçekleşen olayda, bir hastanın karın bölgesindeki tümörü almak için operasyon yapan cerrah, hastasına dren yerleştirirken yanlışlıkla sol elini kesti. Durumun fark edilmesiyle yara, acil bir müdahaleyle dezenfekte edilip bandajlandı. 5 ay sonra ise 53 yaşındaki cerrah, elindeki kesilen bölgede küçük bir yumru fark etti.

Yapılan testler sonucunda yumrunun, cerrahın eski hastasındaki kanserle genetik olarak aynı hücrelere sahip, kötü huylu bir tümör olduğu öğrenildi.

Cerrahın elindeki tümör alındıktan sonra, 2 yıl boyunca yapılan taramalarda kanserin yayılmadığı gözlemlendi. Ancak hasta, ameliyattan sonra yaşanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Son derece nadir görülen bu durumun meydana gelme sebebi olarak, cerrahın vücudunun yabancı dokuları reddetmesi gereken normal bağışıklık tepkisini gösterememesi ve tümör çevresindeki dokuda gerçekleşen yoğun enflamatuar reaksiyona rağmen tümör kitlesinin büyümeye devam etmesi gösteriliyor.

Yapılan araştırmalar, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerine karşı etkili bir yanıt veremediği bu tür bulaşmaların, genellikle organ nakli yapılan hastalarda görülebilecek bir durum olduğunu ortaya koyuyor. Olay, tıp dünyasında şaşkınlık yaratan bir vaka olmaya devam ediyor.

T24

Etiketler tıp cerrah kanser hasta ameliyat
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