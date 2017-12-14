Tıraşsız saç ekimi yaptırabilirsiniz

Öyle ki saç ekimi yaptırmayı düşünenlerin birçoğu saçının tıraşlanması gerektiğini öğrenince ameliyat olmaktan vazgeçiyor. Çünkü normal yaşantılarına devam edebilmeleri oldukça sıkıntılı hale gelebiliyor. Bugün estetik cerrahinin geldiği nokta hem estetik cerrahlar hem de hastalar için ameliyat sürecini kolaylaştırmak ile kalmıyor, iş ve sosyal yaşamlarından geri kalmalarını da önlüyor. Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları, tıraşsız saç ekimi tekniğini anlattı.

“Saç ekimi prosedürü tasarlanırken donör bölgeden alınan saç foliküllerinin yeri saçların arasına gizlenecek şekilde planlanır. Daha sonra saç kökü greftleri DHI yani direkt saç ekimi tekniği ile tek tek alınır. Alınan sağlıklı saç kökleri seyrek bölgelere saçın çıkış yönü hesaplanarak yine tek tek ekilir. Operasyondan önce 3D tasarım cihazlarıyla yapılan tasarıma göre ön saç çizgisine, saçın çıkış yönüne ve yoğunluğuna uygun olacak şekilde işlem tamamlanır.”

Tıraşsız saç ekiminde DHI tekniği

“Tıraşsız saç ekiminde DHI yani direkte saç ekimi tekniğinden faydalanır. DHI saç ekim tekniği ile yaklaşık 7.000 adet saç kökü ekilebilir. Her bir saç kökünden 1 ile 3 arasında saç teli çıkar. Yapılan saç analizleri ile ekim işleminden önce saç köklerinin kaç adet saç teli taşıdığı tespit edilebilmektedir. DHI saç ekim tekniğinde kullanılan aletler ve cihazların kalitesi, öncesi ve sonrasında uygulanacak destek tedavilerle ekilen saç köklerinin tutunma oranı daha da artırılabilir. MikroMotor cihazı ve özel aletlerle birlikte uygulanan PRP gibi ekstra tedavi destekleriyle günümüzde çok daha doğal görünümlü saç ekim işlemleri yapılabilmektedir.”

Saç ekimi ne kadar sürer?

“Tıraşsız saç ekimi tekniğinde, saç ekimi operasyonun süresi kişinin saç seyrekliğine ve ekilecek olan saç kökü grefti sayısına, saç ekim cerrahına ve saç ekim kliniğinde kullanılan teknolojik ekipmana göre değişiklik gösterir. DHI tekniğinde saç kökleri tek tek alınıp ekildiği için klasik saç ekim tekniklerinden çok daha zaman ve emek gerektirir. Tıraşsız saç ekim tekniği zahmetli bir prosedür olduğu için birçok klinik tarafından uygulanılmaz. Saçın tıraş edilmesi nedeniyle saç ekim operasyonundan kaçınan kişiler için çok büyük bir imkan sunmaktadır.”

DHI saç ekimi tekniğinin avantajları

Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları “Tıraşsız saç ekimi tekniği, hastalar için birkaç hafta da olsa saçsız gezme zorunluluğunu ortadan kaldırır. Kişi, iş ve sosyal yaşantısından uzak durmak zorunda kalmaz. Saç ekimi operasyonu yaptırdığını gizlemek isteyen hastalara bu konuda yardımcı olur. Daha önceden yaptırılmış olan saç ekim tekniklerinden kalan izlerin kapanmasını da sağlar. Tıraşsız saç ekimi tekniği, saç ekimi ameliyatını erteleyen kişiler için en cazip saç ekimi tekniğidir.”