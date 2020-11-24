Türk doktordan korona analizi: 83 gün sonra bile pozitif çıkabilir

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Almanya'da Türk doktor Müge Çevik, 98 makaleyi inceleyerek ortak bir analiz yaptı. Buna göre Covid-19 geçiren hastaların PCR sürüntü testleri 83 güne kadar pozitif çıkabiliyor.
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