Türk profesör koronada o ayrıntıyı açıkladı! Hastalığın 3. günü başlıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, KOVİD-19 hastalığına ilişkin çok önemli bir ayrıntıyı vatandaşlarla paylaştı. Aydın, ishal belirtisinin hastalığın 3. günü başladığını söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, korona virüsün en çok zarar verdiği bölge olan sindirim sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bağırsak sitemindeki dışkılama ve içeriğindeki su miktarının artmasının ishal olarak tanımlandığını ifade eden Aydın, viral ve bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olarak ishalin gelişebildiğini söyledi.

Korona virüsün belirtileri arasına, yapılan çalışmalarla ishalin de eklendiğine işaret eden Aydın, şu bilgileri aktardı:

"İlk etapta bir klinisyenin Kovid-19'a bağlı ishal ile başka viral enfeksiyonlara bağlı ishali birbirinden ayırt etmesi imkansıza yakındır. Kovid-19'da ishal var mı? İshal önemli bir tablo. Bu konuda bazı makalelerde var.



Neredeyse dörtte biri sadece ishalle, sindirim sistemi şikayetleri ile başvurabiliyor. Bu dönem içerisinde hastalar, ishal oldukları zaman bu bir Kovid olabilir. O nedenle hekimlerimiz ishal şikayeti ile gelenlerde aynı zamanda Kovid-19'u da düşünüyorlar. Diğer viral enfeksiyonlarda da olabilir. Bir hekime müracaat ederek neye bağlı olduğunu öğrenmek gerekiyor."

3 VEYA 4. GÜN BAŞLIYOR

Aydın, ishal belirtisinin başladığı günün önemli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi nedeniyle hastanelere ishal şikayetiyle başvuranların Kovid-19 hastalığına yakalanma ihtimalleri de düşünülüyor ve onlara da test yapılıyor. İshal 10-14 günü aştıktan sonra kronik açıdan endişe duymak lazım. Kovid-19'da ise ishal, hastalığın 3 veya 4. günü başlıyor ve 5 gün sürüyor. Çok ağır bir klinik tablosu yapmıyor.”



