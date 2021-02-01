Türkiye'de yayılan mutasyonlu koronavirüs için kritik uyarı: Çift maske takın

Tam her şey iyiye gidiyor vaka sayıları düşüyor derken bu kez de mutasyonlu virüs yüzünden yeniden yükseliş başladı. Uzmanlar şu dönemde ‘çift maske takılmalı’ uyarısında bulundu.

ÇİFT MASKE TAKIN!

CNN Türk'ten Fulya Öztürk'ün haberine göre; son günlerdeki vaka sayısındaki artışın sebebi mutasyonlu virüs. Türkiye'de de bir çok ilde görülmeye başladı. Doç. Dr. Tuğçe Hürkal ve Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan vatandaşlara peş peşe uyarılar geldi.

Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şu anda sayılar 5 bin ile 7 bin arasına kitlenmiş durumda. Bu bizi açıkçası uzmanlar olarak çok endişelendiriyor. Son mutasyon özellikle İngiltere ve Avrupa’da yayılmaya başlayan ve bizim için de oldukça bulaştırıcılık indeksinin artığını görüyoruz. Hastaların klinik semptomlarında ciddi miktarda ağırlaşma ve bunun da ciddi miktarda yüksek ihtimalle hastane bakımlarını ve yoğun bakım süreçlerini olumsuz etkileyeceğinden endişeleniyoruz.

Çift maske bizim için oldukça önemli çünkü biliyoruz ki mekanik bariyer bu anlamda bu virüs için çok değerli. Dolayısıyla şu anda biz açık alanda olmamıza rağmen ben de bakın çift maske var. Önlemlerimizi almak mecburiyetindeyiz. Açık alan daha az riskli diyoruz. Çok doğru ama bu korunma işini ihmal etmeyin.

Üçüncü bir pikten söz ediliyor. Önümüze baktığımız zaman iç karartıcı bir tablo mu görüyorsunuz?

Aslında biz bunu hiç düşünmek ve planlamak bile istemiyoruz. Eğer ki ön görüldüğü gibi bir miktar gevşeme olur ise önlemlerde eğer ki insanlar sıkıldı şu tarihte vakalar daha plato vaziyetteyken üstüne üstlük daha düşmemişken gevşeme olursa yasaklarda korkulan bu vakaların üçüncü pik dediğimiz noktaya gelmesi.

Bağışıklık Sistemi uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz ise mutasyonlu virüse karşı şu sözlerle uyardı:

Koronavirüsün son mutasyonları ile beraber çok daha bulaşıcı hale gelmesi yüzünden çift maske takılmasını tavsiye ediyorum. Cerrahi maske takıyorsanız her zamanki gibi özellikle burun kısmını tamamen kapatmak lazım. Bunun üzerine ikinci bir cerrahi maskeyi takabilirsiniz. 3 kat yerine 6 katlık bir korunma olmuş olur.