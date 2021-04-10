'Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul'da korkutan aşı gerçeği

Türkiye'de koronavirüse karşı uygulanan toplam doz sayısı 18 milyonu geçti. Ancak İstanbul'da sırası geldiği halde aşı olmaya gitmeyen 250 bin kişi tespit edildi. Prof. Dr. Kemalettin Aydın, ''Aşının hastalık yapması mümkün değil, lütfen bu musibetten kurtulmak için aşı olalım'' dedi.

Koronavirüs aşılamasında uygulanan toplam doz sayısı 18 milyonu geçti. İlk doz aşılarını olanlar 11 milyona ulaşmak üzere, ancak onların da koronavirüse yakalanma riski halen devam ediyor.

İLK DOZDAN SONRA KORONA OLANA 2. DOZ UYGULANMIYOR

İlk doz sonrası koronavirüse yakalananlara ikinci doz aşı uygulanmıyor. 6 ay sonra aşılama ilk dozdan başlıyor. Aşı olunduğunda da tedbirlere uyulması gerekiyor.

"AŞININ HASTA ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

İlk doz aşıyı yaptırdıktan sonra hastalığa yakalananlarda "aşı hasta yaptı" düşüncesi hakim olabiliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın konuyla ilgili, "Aşıyı yapıyorsunuz, yapınca bir hafta sonra psikolojik olarak koruma kalkanınızı kaldırıyorsunuz. Virüse bağlı hasta olunca 'aşıya mı bağlı acaba?' gibi bir soru... Aşının hastalık yapması asla mümkün değil" ifadelerine yer verdi.

SIRALARI GELDİ AMA GİTMEDİLER

TRT Haber'in haberine göre, İstanbul'da aşı sırası gelen 250 bin kişi henüz aşısını olmadı. Hastalığa karşı antikor üretmenin en önemli yolu koronavirüs aşısıyken, Kemalettin Aydın aşıya uyumla ilgili ise şunları anlattı:

"Yüzde 75'ler civarında bir uyum var. Gönül isterdi ki yüzde 100'ler olsun. Çünkü aşı da bazen yüzde 100 korumuyor. Lütfen aile hekimimizle, hastanemizle bu aşıya uyumu yüzde 100'e taşıyalım ki toplumsal immunizasyona erken ulaşalım. Bu musibetten kurtulalım."

"AŞI EN BÜYÜK SİLAHIMIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vatandaşlara aşı olmaktan çekinmemeleri gerektiğini söyledi. Koca, paylaşımında "Tespit edilen vakaların %85'ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli" ifadelerine yer verdi.

TRT