Uzman isimden kritik grip aşısı açıklaması

Sözcü gazetesinden Batuhan Serim’in haberine göre, Grip aşıları Türkiye’ye sınırlı sayıda geldi. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, yüksek risk grubunda bulunan ve grip aşısı olacak kişiler E-Nabız üzerinden sorgulama yapmaları gerekiyor. E-Nabız sistemi üzerinde grip aşısı yaptırmaya uygun olanlar, aşıyı 72.64 lira karşılığında eczanelerden temin edebilecek. Grip aşısının sınırlı sayıda olması tartışmaları beraberinde getirdi. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu da konuyu Sözcü’ye değerlendirdi.

“GELEN AŞI TALEBİ KARŞILAMAYACAK”

Bugüne kadar ‘risk grubu' diye tanımlanan; 65 yaş üstü olanların, herhangi bir kronik rahatsızlığı olan çocuklar ve gebelerin grip aşısı olması önerilen kişiler olduğunu belirten Sarıalioğlu, “Bu vatandaşlarımıza baktığımızda yaklaşık 20-25 milyon kişi aşı olması gereken, bilim insanlarının önerdiği. Fakat gelen aşı çok çok az. Bu talebi, ihtiyacı karşılamayacak. Onun üzerine Bakanlık, ‘risk gurubu' diye tanımlanan bu 20-25 milyon kişilik grubun içinden öncelikli risk gruplarını seçti. Yani daha acil olanları seçti” diye konuştu.

“AŞI OLMADIKLARI TAKDİRDE GRİBE YAKALANMA İHTİMALLERİ ARTACAK”

Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği yeni kriterlerle birlikte yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin grip aşısı olacağını ifade eden Sarıalioğlu, “Dolayısıyla geri kalan ‘risk gurubu' içindeki kişiler aşı olamayacak. Aşı olamadıkları takdirde gribe yakalanma ihtimalleri, aşı olmaları durumuna göre daha yüksek ihtimal olacak. Ve griple birlikte, gribe yakalandığı durumda da olası bir Covid'e yakalanma durumunda bu hastalığı çok daha ağır geçirecekler” açıklamasında bulundu.

“RİSK GRUBUNDAKİ 10 HASTADAN 9'U GRİP AŞISINA ULAŞAMAYACAK”

“Risk grubundaki 10 hastadan 9'u grip aşısına ulaşamayacak” diyen Sarıalioğlu, bunun sebebinin aşı yetersizliği ve ona bağlı olarak Bakanlığın belirlediği kriterler olduğunu söyledi. Sarıalioğlu, aşının talebi karşılamadığını, talebin çok çok altında olduğunu vurguladı.

“TÜRKİYE'YE GELECEK TOPLAM AŞI MİKTARI 1 MİLYON 300 BİN”

Grip aşısı getirtilmesi için firmayla sürekli görüşme halinde olduklarını ifade eden Sarıalioğlu, “1 milyon 300 bin toplam Türkiye'ye gelecek olan aşı miktarı. Ve ilk partide 400-450 bin aralığında aşı geldi. Şu anda depolarda olan aşılar bunlar. Geri kalanı, 900 bin daha gelecek yaklaşık, o da 3 parti halinde Türkiye'ye gelecek. Aralık ayı başına kadar tamamı gelmiş olacak. Planlama bu şekilde” bilgisini verdi.

“ÜSTÜNDE ÇALIŞMALAR OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Aşılara yenisinin ekleneceğine dair Bakanlığın çalışma yaptığını belirten Sarıalioğlu, “Ama bir sonuca vardılar mı, yeni aşı sözleşmesi yapabildiler mi, getirtebilecekler mi o konuda bize bir bilgi verilmedi. Bilmiyoruz. Şu anda net bilgi olarak 1 milyon 300 bin aşı var. Onun üstünde çalışmalar olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“COVİD'E KARŞI ALDIĞIMIZ TEDBİRLER GRİBE KARŞI DA ETKİLİ OLUR”

Sarıalioğlu, “Grip aşısı olamayan vatandaşların ne gibi önlemler alması gerekiyor?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Tıpkı Covid'e karşı aldığımız tedbirler. Gribe karşı da aynı tedbirleri zaten devam ettiriyoruz. Covid'e karşı aldığımız tedbirleri devam ettirdiğimiz takdirde bu gribe karşı da etkili olur. Maske takmamız grip virüsünü de engelleyecek, mesafeyi korumamız, hijyene dikkat etmemiz… Bunlar gribe karşı da alınan önlemlerdir. Farklı bir önleme gerek yok. Bu önlemlere çok dikkat etmelerini öneriyoruz vatandaşlarımıza.”

“HİÇ GRİP AŞISI OLMAYI DÜŞÜNMEYENLER BİLE AŞI OLMAK İÇİN BİR ÇABA İÇİNDELER”

Grip aşısının koruyuculuk anlamında çok önemli olduğunu ama Covid-19'a karşı bir tedbir olmadığına değinen Sarıalioğlu, “Bunu da vatandaşlarımız yanlış değerlendiriyorlar. Bugüne kadar hiç grip aşısı olmayı düşünmeyen insanlar bile grip aşısı olmak için bir çaba içindeler. Bunun çok da doğru olmadığını düşünüyoruz biz. Önemli olan Covid'e karşı alınan önlemleri sıkı sıkıya uygulamak. Zaten bizi gripten de koruyacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“AİLE HEKİMLERİNE VE ECZACILARA BASKI YAPMAMALARINI RİCA EDİYORUZ”

“Grip aşısı için diyoruz ya, '10 hastadan 9'u ulaşamayacak'; burada vatandaşlardan da bir talebimiz var aslında” diyen Sarıalioğlu, açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı:

“Vatandaşlarımız şu anda kriterlere uymadığı için, kendilerine aşı yazma hakkı elde edemedikleri için hem aile hekimlerine baskı yapıyorlar kendilerine reçete yazdırmak için, hem de eczanemize gelip bizlere baskı yapıyorlar, ‘bana ne olur bir aşı bulun' diye. Burada ne aile hekiminin ne eczacının bir inisiyatif kullanması mümkün değil. Bakanlığın planladığı şekilde bu aşılar dağıtılmak zorunda. Burada ricamız: hem aile hekimlerine hem eczacılarına baskı yapmasınlar. Çünkü burada başka bir endişemiz var; şiddete gidebilir bu olay. O yüzden bu konuda da vatandaşlarımızın anlayışlı olmasını istiyoruz. Bizlere baskı yapmamalarını istiyoruz.”



