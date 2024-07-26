Yeni İstanbul İl Sağlık Müdürü belli oldu

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun Sağlık Bakanı olarak atanmasının ardından yeni İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner oldu.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun 8 yıllık İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevinin ardından 2 Temmuz’da Sağlık Bakanı olarak göreve başlamasıyla boşalan İl Sağlık Müdürlüğü koltuğuna, İstanbul Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı görevini yürüten Doç. Dr. Abdullah Emre Güner atandı.

Doç. Dr. Güner, 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamladıktan sonra Kayseri Erciyes Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Kadıköy Toplum Sağlığı Merkezi’nde mecburi hizmet yeri olarak göreve başlayan Güner, sonrasında Ataşehir Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi olarak görev yaptı.

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde Şube Müdürü ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aile Hekimliği İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı’nda görev aldıktan sonra, Üsküdar Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak atandı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nde İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken 4 Ocak 2017 tarihinde İstanbul İl sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürü olarak atandı.

2018’de yapılanmanın değişmesi ve Halk Sağlığı Müdürlüğünün İl Sağlık Müdürlüğü ile birleşmesi sonucu, İstanbul Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı olarak görevine devam etti.

Doç. Dr. Güner, pandeminin özellikle ilk döneminde İstanbul’da vakaların birinci basamak takipleri, sahada görev yapan yüzlerce kişilik filyasyon ekiplerinin koordinasyonu çalışmalarını da başarıyla yürütmüştür.

DHA