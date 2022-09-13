Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibini kaldırıp yere vurdu
Dünya Güreş Şampiyonasında Azerbaycanlı güreşçi Taleh Mammadov, Ermeni rakibini kaldırıp yere vurdu.
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizi minerdeki rekabete de yansıdı. Belgrad'taki Dünya Güreş Şampiyonasında Azerbaycanlı güreşçi Taleh Mammadov Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan ile karşılaştı.
Azerbaycanlı Taleh Mammadov, Dünya Güreş Şampiyonası 63 kilo bronz madalya maçında Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan karşısında 5 puanlık 'grand teknik' sergiledi.
GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Azerbaycanlı Taleh Mammadov, Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan karşısında tek seferde alınabilecek en yüksek puanı alırken bu görüntüler sosyal medyada viral oldu.
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