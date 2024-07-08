Bakan Bak'ın Euro 2024'teki tavırları tepki çekti

A Milli Takımımız Euro 2024'e Çeyrek Finallerde veda ederken turnuvadan geriye tartışmalar kaldı... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın EURO 2024'e yansıyan tavırları üzerinden eleştirilerse devam ediyor.

A Milli Futbol Takımı EURO 2024'te elde ettiği başarılı sonuçlarla Türkiye'yi sokağa dökerken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın millilerin kazandığı karşılaşmaların ardından sergilediği dikkat çeken tavırlara tepkiler sürüyor.

Ajansspor'un haberine göre Bakan Bak’ın bu tavırlarından milli takım kafilesi de rahatsız olmuş ve kafilesi içerisinde Osman Aşkın Bak için çok sert ifadelerle eleştiriler yöneltildi.

Özellikle de UEFA'nın Merih Demiral'e verdiği 2 maçlık cezanın ardından sessiz kalan Bakan Bak'a tepkiler büyüdü.

Bakan Bak’a kamuoyundan da eleştiriler vardı. Bu eleştirilerden biri de gazeteci ve televizyoncu Candaş Tolga Işık’tan geldi. Türkiye’nin Hollanda’ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda ettiği çeyrek final karşılaşmasının ardından Sergen Yalçın ile yaptığı programda konuşan Candan Tolga Işık, şunları söyledi:

"Spor Bakanı da Büyükekşi de oyunculardan daha çok konuştular. Sinyalizasyona devam. Elde telefon... Büyükekşi ve Spor Bakanı açıklaması okumuyorum bu programda. Gidin TRT'de konuşun. Merih bu cezayı nasıl aldı. Bunu biri bana anlatsın. Adamların bakanları, federasyon başkanları harıl harıl günlerce kulis yaptılar. Bizimkiler full sinyalizasyon. Telefonla soyunma odasına gir. Orada oyuncuların önüne geç falan…”

Futbolcuların, ne Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ne de TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir tane fotoğraflarını paylaşmadığını kaydeden Işık, “Sayın Büyükekşi, Sayın Spor Bakanı; sorun bakalım oyuncular sizinle neden fotoğraf paylaşmadı. Size ne oluyor arkadaş. Oyunculardan çok konuştular. Bu doğru iş değil. Oyuncudan, hocadan daha fazla sahneye çıkmazsın bu ayıp artık. Hollanda spor bakanı konuşuyor mu? Allah aşkına bir bakın Hollanda kanallarına...” İfadelerini kullandı.

“Başka bir ülkede konuşan bakan var mı?"

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın ise “Hollanda spor bakanı kim? Kimse tanıyor mu acaba? Çok merak ediyorum. Hangi ülkede var böyle bir şey. Merih’e ceza aldırma o zaman. Başka bir ülkede konuşan bakan var mı acaba?” sözleriyle Osman Aşkın Bak’a olan tepkisini dile getirdi.

Ajansspor