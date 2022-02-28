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12 dev adam Yunanistan'a kaybetti

12 dev adam Yunanistan'a kaybetti

FIBA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu 4. maçında 12 Dev Adam, Yunanistan'a 67-76 mağlup oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda kapalı gişe olarak oynanan karşılaşmaya A Milli Takım; Larkin, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Samet Geyik, Oğuz Savaş ilk 5’iyle çıkarken, Yunanistan ise Moraitis, Larentzakis, Papanikolaou, Agravanis, Papagiannis ilk 5’iyle başladı.

Yüksek tempoda oynanan ilk periyotta Metecan Birsen ve Agravanis kaydettikleri sekizer sayıyla takımlarını taşırken, periyodu Yunanistan 17-15 önde kapattı.

İkinci periyoda iyi bir başlangıç yapan ay-yıldızlılar, rakibini iyi savunarak öne geçmeyi başarırken, periyodun ikinci bölümünde vites yükselten Yunanistan, soyunma odasına 36-33 önde gitti.

Üçüncü periyotta Yunanistan hücumda ve savunmada performansını yükseltirken, Papagiannis’in etkili pota altı oyunu ve Sloukas’ın da devreye girmesiyle deplasman ekibi son periyoda 16 sayı farkla önde girdi: 46-62.

Karşılaşmanın son periyoduna muhteşem bir başlangıç yapan A Milli Takım, 14-0’lık seriyle maçın bitimine 5 dakika 30 saniye kala farkı 2’ye indirdi: 60-62.

Maçın kalan bölümünde Yunanistan’ın hücumda ve savunmada toparlanmasıyla skorda öne geçemeyen milliler, parkeden 76-67’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Etiketler basketbol yunanistan 12 dev adam
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