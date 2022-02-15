12 Dev Adam'ın Yunanistan kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile oynayacağı maçların 18 kişilik kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip 21 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak. Elemelerdeki üçüncü maçında 25 Şubat Cuma günü Yunanistan'la deplasmanda karşılaşacak milliler, dördüncü maç için rakibini 28 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene'nin belirlediği milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Buğrahan Tuncer, Davis Larkin, Erten Gazi (Anadolu Efes),

Oğuz Savaş (Bahçeşehir Koleji),

Furkan Haltalı, Egehan Arna, Kenan Sipahi (Beşiktaş Icrypex),

Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka),

Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko),

Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor),

Sadık Emir Kabaca, Okben Ulubay (Galatasaray Nef),

Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ),

Samet Geyik (Türk Telekom),

Sertaç Şanlı (Barcelona).