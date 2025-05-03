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Alperen Şengün'ün ''double-double'' yaptı, Houston Rockets kazandı

Alperen Şengün'ün ''double-double'' yaptı, Houston Rockets kazandı
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Houston Rockets, NBA play-off 1. tur 6. maçında deplasmanda Golden State Warriors’ı 115-107'lik skorla mağlup ederek seriyi 3-3’e getirdi. Houston’da Alperen Şengün 21 sayı, 14 ribaund, 6 asist ve 3 top çalmayla oynadı.

NBA’de play-off heyecanı tek karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı’nda milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Golden State Warriors’ı 115-107'lik skorla yendi ve seriyi 3-3’e getirdi.

Houston’da Alperen Şengün 37 dakika kaldığı parkede 21 sayı, 14 ribaund, 6 asist ve 3 top çalmayla oynarken, Fred VanVleet 29 sayı, Amen Thompson da 14 sayıyla katkı verdi. Warriors’ta ise Stephen Curry 29 sayı, Jimmy Butler 27 sayı ve Moses Moody da 13 sayıyla maçı tamamladı.

Serinin son maçında Houston Rockets, 5 Mayıs Pazartesi TSİ 03.30'da Golden State Warriors’ı konuk edecek. Müsabakayı kazanan takım play-off 2. turunda Minnesota Timberwolves’ın rakibi olacak.

İHA

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Etiketler Alperen Şengün houston rockets double-double double-double double-double
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