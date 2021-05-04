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Anadolu Efes, Final Four'da!

Anadolu Efes, THY EuroLeague play-off serisi son maçında Real Madrid'i mağlup ederek Final Four'a yükseldi.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 88-83 kazanan Anadolu Efes, seride durumu 3-2 yaptı ve Final Four'a adını yazdırdı.

Etiketler basketbol final four anadolu efes
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