Anadolu Efes, Final Four'da!
Anadolu Efes, THY EuroLeague play-off serisi son maçında Real Madrid'i mağlup ederek Final Four'a yükseldi.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 88-83 kazanan Anadolu Efes, seride durumu 3-2 yaptı ve Final Four'a adını yazdırdı.
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