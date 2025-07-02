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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, Mersin Spor, Tofaş ve elemelerde yer alacak Bursaspor'un rakipleri belli oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) 10. sezonunun kura çekimi İsviçre'nin Lozan şehrindeki Olimpik Müze’de yapıldı. BCL’de Türkiye’yi normal sezonda temsil edecek Galatasaray, Mersin Spor, Tofaş ve elemelerde yer alacak Bursaspor’un rakipleri kura çekimi ile belli oldu.

2025-2026 sezonunda 29 kulüp doğrudan normal sezondan başlarken, 3 takım eleme turlarından eklenecek ve normal sezonda toplamda 32 takım yer alacak. Eleme Turu turnuvasında 24 takım 3 ayrı turnuvada mücadele edecek.

Eleme turnuvaları eylül aynının sonunda gerçekleşecek ve normal sezona 7 Ekim'de başlanacak. Normal sezonda, 4 takımdan oluşan 8 grup olacak. Grup liderleri doğrudan son 16 turuna yükselirken, ikinci ve üçüncü sıradaki takımlar üç maçlık play-in serisi oynayacak.

Galatasaray; Igokea m:tel, FIT/One Würzburg Baskets ve Pallacanestro Trieste ile birlikte E Grubu'nda yer aldı. Mersin Spor da G Grubu'nda Unicaja, Filou Oostende ve Karditsa Iaponiki ile eşleşti. Tofaş ise D Grubu'nda La Laguna Tenerife, Bnei Penlink Herzliya ve Trapani Shark ile karşılaşacak.

Bursaspor, Eleme turu 2 çeyrek finalde Löwen Braunschweig ile oynayacak.

BCL'de normal sezon ve eleme turnuvası grupları şu şekilde oluştu:

A Grubu
Rytas Vilnius (Litvanya)
Promitheas Patras Vikos Cola (Yunanistan)
Legia Warszawa (Polonya)
MLP Academics Heidelberg (Almanya)

B Grubu
ALBA Berlin (Almanya)
ERA Nymburk (Çekya)
Sabah BC (Azerbaycan)

Eleme Turu 3 galibi

C Grubu
Joventut Badalona (İspanya)
Hapoel Netanel Holon (İsrail)
Cholet Basket (Fransa)

Eleme Turu 2 galibi

D Grubu
La Laguna Tenerife (İspanya)
Tofaş
Bnei Penlink Herzliya (İsrail)
Trapani Shark (İtalya)

E Grubu
Galatasaray
Igokea m:tel (Bosna-Hersek)
FIT/One Würzburg Baskets (Almanya)
Pallacanestro Trieste (İtalya)

F Grubu
AEK Betsson BC (Yunanistan)
VEF Riga (Letonya)
NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz (Macaristan)

Eleme Turu 1 galibi

G Grubu
Unicaja (İspanya)
Filou Oostende (Belçika)
Mersin Spor
Karditsa Iaponiki (Yunanistan)

H Grubu
Dreamland Gran Canaria (İspanya)
SL Benfica (Portekiz)
Le Mans Sarthe Basket (Fransa)
KK Spartak Office Shoes (Sırbistan)

Eleme Turu 1

Çeyrek finaller
Patrioti Levice (Slovakya) - Petrolina AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
Kalev/Cramo (Estonya) - Rilski Sportist (Bulgaristan)
Bakken Bears (Danimarka) - Kutaisi 2010 (Gürcistan)
Heroes Den Bosch (Hollanda) - Trepça (Kosova)

Eleme Turu 2

Çeyrek finaller
PAOK mateco (Yunanistan) - SC Derby (Karadağ)
Bursaspor - Löwen Braunschweig (Almanya)
Pallacanestro Reggiana (İtalya) - Pelister Bitola (Kuzey Makedonya)
CSM CSU Oradea (Romanya) - Windrose Giants Antwerp (Belçika)

Eleme Turu 3

Çeyrek finaller
UCAM Murcia (İspanya) - PGE Start Lublin (Polonya)
Karhu Basket Kauhajoki (Finlandiya) - Uniclub Bet Juventus Utena (Litvanya)
Falco Szombathely (Macaristan) - FC Porto (Portekiz)
Fribourg Olympic Basket (İsviçre) - Elan Chalon (Fransa)

İHA

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Etiketler Basketbol şampiyonlar ligi Galatasaray Mersin Spor tofaş Bursaspor
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