Ergin Ataman’a şok ceza !

TBF Disiplin Kurulu, Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman’a 3 müsabakadan men ve 20 bin lira para cezası verdi. Ergin Ataman Darüşşafaka Doğuş maçından sonra müsabaka hakemlerini ağır bir dille eleştirmişti.

Ataman maç sonunda şu sözleri sarf etmişti:

“Ligde tuhaf şeyler oluyor, normal şartlarda bu maçı pazar günü oynayacağımız söylendi bize. Daha sonra yönergeye göre Darüşşafaka’nın önce Anadolu Efes ile olan erteleme maçını oynayacağı ardından bizle oynayacağı söylendi. Sonra bir anda maç Çarşamba gününe alındı. Siz Galatasaray’a bunu yapamazsınız. Galatasaray çok büyük bir camia. Federasyona gelen baskıyla bu maçı Pazar gününden Çarşamba gününe alıyorsanız ve bu maçı yönergelere aykırı bir şekilde oynatıyorsanız bizim hazmedemeyeceğimiz şeyler var. Bu yüzden de maça itiraz ettik şu an. Türkiye yönergelerle yönetiliyor ve geçen sene kadın takımımız bu sebeple maç kaybetti.”

FEDERASYON SAYGILI OLMALI

“Son yıllarda bu kadar kötü hakem üçlüsüyle ilk kez karşılaşıyorum. Bu kadar çifte standardın uygulandığı; Daçka’nın yaptığı teknik ve sportmenlik dışı faullerin hiçbiri çalınmadığı için ben en sonunda isyan ettim. Bana verdikleri teknik haklıdır ama aynı şekilde bize çalınan faul sonrası Blatt de saha içine girip isyan ediyorsa ona da teknik vermelisin gidip sohbet etmeyeceksin. Ben de buna itiraz ettim. Üç hakeme de dedim ki bu yabancı hayranlığını bırakın, herkese eşit davranın. Bizim açımızdan sıralamayı değiştirmeyecek bir maçtı ancak iyi mücadele ettik. Federasyonun Galatasaray’a hem yönetim olarak hem de hakem tayini olarak daha saygılı davranması gerekiyor. Galatasaray’a karşı Darüşşafaka’ya tanınan bu imtiyazı anlayamadım. Gerek maç içi yönetimde gerek maç öncesinde federasyonun verdiği kararlarla. Galatasaray Türkiye’nin en büyük spor kulübü, arkasında 25 milyon taraftar var. Galatasaray sahipsiz değildir. Bugün Türkiye’de Ergin Ataman’a karşı bir ön yargı varsa Türk sporu bitmiş demektir.”