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Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes

Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek 15. kez şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek sezonu çifte kupayla kapattı.

15. KEZ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI
Bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Geçen sezon lig tamamlanamazken 2018-19 sezonunda yine Anadolu Efes şampiyon olmuştu. Anadolu Efes böylece 15. kez şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes daha önce 1978-79, 1982-83, 1983-84, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2008-09, 2018-19 sezonlarında mutlu sona ulaşmıştı

Etiketler Anadolu Efes fenerbahçe baskerbol
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