Beşiktaş'ta şok sakatlık ! 3 ay yok...

Beşiktaş Sompo Japan'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Telekom Baskets Bonn maçı esnasında sağ kol biceps uzun başında total yırtık oluşan basketbolcu Juan Palacios, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi.
Sağ omuz subpektoral biceps tenondezi uygulanan Siyah-Beyazlı basketbolcunun ameliyatı başarılı geçti.
Uygulanacak rehabilitasyon sonrası Juan Palacios 2 – 3 ay sonra antrenmanlara başlayabilecek.
Siyah-Beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız Telekom Baskets Bonn maçı esnasında sağ kol biceps uzun başında total yırtık oluşan başarılı basketbolcumuz Juan Palacios, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi.
Sağ omuz subpektoral biceps tenondezi uygulanan basketbolcumuzun ameliyatı başarılı geçmiştir. Uygulanacak rehabilitasyon sonrası Juan Palacios 2 – 3 ay sonra antrenmanlara başlayabilecektir.