Bursaspor'un maçında tribünler karıştı

Maç sonunda Bursaspor masörü kafasına atılan maddeler nedeniyle kanlar içinde kaldı.

Bursaspor'un 2-1 önde olduğu serinin dördüncü maçının dah ilk çeyreğinde olaylar başladı. Pota arkasında bulunan ve koltuk kırıp patlayıcı madde atan Afyon Belediyespor taraftarları zor kullanarak salon dışına çıkarıldı.



Bursaspor oyuncuları ve teknik yönetimi olaylar sakinleşene kadar soyunma odasına gitti.



20 dakika aranın ardından maça devam edildi. Maçın bitimine 1.01 saniye kala Bursaspor Durmazlar takımı serbest atış kullanırken teknik ekibin arkasındaki seyircilerin fiili müdahalesi ve koltuk fırlatmalarıyla tansiyon yeniden arttı. Tribünden atılan maddelerin isabet ettiği Bursaspor masörü Şeref Köse başından yaralanarak kanlar içinde kaldı. Köse'ye soyunma odası koridorlarında tıbbi müdahale yapılabildi. Hakemler soyunma odasına girerken salon da boşaltıldı.





Daha sonra Emre Bayav parkeye dönerek serbest atışı kullandı ancak isabet sağlayamadı ve maç Afyon Belediyespor7un 74-71 üstünlüğüyle tamamlandı. Seri 2-2'ye geldi.



Dörtlü finallere kalacak son takımı belirleyecek maç 7 Mayıs günü Bursa'da oynanacak.



Maç bitiminde konuşan Bursaspor baş antrenörü Şemsettin Baş “Biz Yunanistan takımı değiliz. Biz de Bursa’da yenildik. Yenilgiyi hazmetmek lazım. Maçların sahada kazanılması gerektiğine inanıyoruz. Dünden başlayarak Valilikten karar aldırıp, taraftar getiremezsiniz denildi. Bunların hepsi sporun içinde olmaması gereken şeyler. Biz misafirperverliğimiz ile tanınıyoruz. Biz Afyon takımını en iyi şekilde ağırladık Pazar günü yine ağırlayacağız. Ben bugün gerçekten çok üzgünüm. Sanki yabancı bir takımmışız gibi ağırlandık. Başımıza gelmedik madde kalmadı. Masörümüz şuanda hastanede yoğun bakıma girme ihtimali var. Türk sporuna ve Afyon takımına yakışmayacak şekilde ağırlandık" dedi.