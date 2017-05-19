Fenerbahçe Euroleague'de finalde !

Fenerbahçe Euroleague Final Four ilk maçında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler büyük üstünlükle götürdüğü mücadeleyi 84-75 kazanarak finalde Olympiakos ile eşleşti. Fenerbahçe Olympiakos’u yenmesi durumunda şampiyonluk hedefine erişmiş olacak.

Euroleague’de final karşılaşması 21 Mayıs Pazar günü oynanacak.

FENERBAHÇE KAÇTI REAL KOVALADI

Maçın başından itibaren üstünlüğünü rakibin üzerinde hissettiren Obradovic’in takımı, taraftarların da desteğini alarak büyük bir efor sarfetti.

İlk çeyrekte savunmada çok istekli olan sarı-lacivertli takım, hücumda da Dixon’ın üçlükleriyle farkı bir anda açtı. Udoh pota altında inanılmaz savunma yaprak boyalı alanı kitledi. İlk periyotta Fenerbahçe’nin 21-13 üstünlüğü vardı.

İkinci çeyrekte sarı-lacivertliler oyunu dengede götürdü. Rodriguez, Llull ve Caroll ile etkili olan Real Madrid, hücumda kıpırdasa da temislcimize üstünlük kuramadı. İlk çeyrek 44-34 Fenerbahçe üstünlüğü ile geçildi.

İkinci yarıda ise Fenerbahçe vitesi ne düşürdü ne de artırdı. Caroll’ün dış atışları dışında pek etkili olmayan Real Madrid’e Fenerbahçe karşılık vermekte zorlanmadı.

Sarı-laciverti takım son çeyrekte işi bitirdi. Gigi Datome’nin isabetli dış atışları temsilcimiz için ilaç oldu.