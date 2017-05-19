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  5. 19 Mayıs 2017 20:30

Fenerbahçe tribününe su şişesi atıldı !

Fenerbahçe Genel Menajeri Maurizio Gherardini ve sarı lacivertli basketbolcular salona giriş yaptığı sırada tribünler karıştı.

Fenerbahçe tribününe su şişesi atıldı !
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Fenerbahçe, karşılaşmanın kalan kısmını saha kenarından izledi. Tribünlerdeki binlerce sarı lacivertli taraftar, "Şampiyon" tezahüratı yapıp, "Bogdanovic" diye bağırdı.

Bu sırada Olympiakos tribünleri de tezahürata başladı ve iki takım taraftarının karşılaşmayı birbirine yakın yerlerde izleyen taraftarlarının arasında atışmalar tekrar başladı.

Gerilim yükselirken, basın tribününün arkasındaki Olympiakoslular arasından alt kattaki Fenerbahçelilerin üzerine su şişesi atıldı.

Gerilimi önlemeye çalışan taraftarlar ve güvenlik güçleri sayesinde ikinci gerilim de olaylar büyümeden atlatıldı.

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