Fenerbahçe Beko 11. kez şampiyon oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final Serisi dördüncü maçında Anadolu Efes'i 80-72 yenerek şampiyon oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yaşandı. Final serisinin 4. maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden maçta kazanan taraf Fenerbahçe Beko oldu.
Fenerbahçe Beko 80- 72 skorla Anadolu Efes'i mağlup ederek 11. kez şampiyonluğa ulaştı.
1.çeyrek: Fenerbahçe Beko 22-8 Anadolu Efes
2.çeyrek: Fenerbahçe Beko 36-33 Anadolu Efes
3.çeyrek: Fenerbahçe Beko 51-52 Anadolu Efes
4.çeyrek Fenerbahçe Beko 64-64 Anadolu Efes
UZATMA PERİYOT SONUCU: 80-72
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol