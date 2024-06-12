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Fenerbahçe Beko 11. kez şampiyon oldu

Fenerbahçe Beko 11. kez şampiyon oldu
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final Serisi dördüncü maçında Anadolu Efes'i 80-72 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yaşandı. Final serisinin 4. maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden maçta kazanan taraf Fenerbahçe Beko oldu.

Fenerbahçe Beko 80- 72 skorla Anadolu Efes'i mağlup ederek 11. kez şampiyonluğa ulaştı.

1.çeyrek: Fenerbahçe Beko 22-8 Anadolu Efes
2.çeyrek: Fenerbahçe Beko 36-33 Anadolu Efes
3.çeyrek: Fenerbahçe Beko 51-52 Anadolu Efes
4.çeyrek Fenerbahçe Beko 64-64 Anadolu Efes

UZATMA PERİYOT SONUCU: 80-72

Etiketler şampiyon Fenerbahçe Fenerbahçe Beko
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