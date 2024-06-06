  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yenerek final serisine galibiyetle başladı

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yenerek final serisine galibiyetle başladı

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yenerek final serisine galibiyetle başladı
Güncelleme:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 85-74 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Beko 85-74 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko seride durumu 1-0 yaptı. 

Etiketler anadolu efes Fenerbahçe galibiyet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzmir'de vahşet: Başına 70 bin TL ödül konuldu İzmir'de vahşet: Başına 70 bin TL ödül konuldu Kamuda esnek çalışma için ilk adım atıldı: Bakan Işıkhan tarih verdi Kamuda esnek çalışma için ilk adım atıldı: Bakan Işıkhan tarih verdi İstanbul'da köpeğe tecavüz eden sapık tutuklandı İstanbul'da köpeğe tecavüz eden sapık tutuklandı Son genel seçim anketi sonuçları açıklandı Son genel seçim anketi sonuçları açıklandı Müge Anlı'da kan donduran itiraf: Öldürüp kıyma makinesinden çektiler Müge Anlı'da kan donduran itiraf: Öldürüp kıyma makinesinden çektiler İstanbul'da öğretmene kanlı infaz İstanbul'da öğretmene kanlı infaz Türkiye'nin en soğuk noktasıydı, kuş cennetine döndü Türkiye'nin en soğuk noktasıydı, kuş cennetine döndü Afrika sıcağı altında zorlu hasat başladı: Tarlada 8 TL'den satılıyor Afrika sıcağı altında zorlu hasat başladı: Tarlada 8 TL'den satılıyor Bülent Ersoy, canlı yayında Arto'nun sesini kesti Bülent Ersoy, canlı yayında Arto'nun sesini kesti Aşırı sıcaklar gidiyor, sağanak yağışlar geliyor Aşırı sıcaklar gidiyor, sağanak yağışlar geliyor