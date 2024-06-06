Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yenerek final serisine galibiyetle başladı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 85-74 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Beko 85-74 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko seride durumu 1-0 yaptı.
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