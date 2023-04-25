Fenerbahçe Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali üçüncü maçında sahasında Çukurova Basketbol'u 82-56 mağlup eden Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyonluğunu ilan etti.

Takımın koçu Marina Maljkovic, "Eşi benzeri görülmemiş fikstürden çıktık. Bütün tebriği sporcularım hak ediyor. İnanılmaz iş başardılar. Saygı gösterilmesi gereken bir performans." dedi.

Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip, Olcay Çakır Turgut, Merve Aydın, Satou Sabally, Breanna Stewart ve Emma Meesseman ilk 5’iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5’i ise Gökşen Fitik, Sinem Ataş, Chelsea Gray, Aleksandra Crvendakic, Elizabeth Williams’tan oluştu. Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk 4 hücumunda da isabeti bulunca ilk 2 dakikayı 9-4 önde geçti. Kalan bölümde Fenerbahçe, Sabally ve Meesseman ile sayılar bulurken deplasman ekibi Gray ile skora tutunmaya çalıştı. Farkı periyodun sonuna kadar taşımayı başaran sarı-lacivertliler, ilk periyodu 24-19 önde geçti.

İkinci periyoda daha etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, 14’üncü dakikada İdil Saçalır’ın turnika basketiyle farkı 12’ye kadar çıkardı: 33-21. Rakibine boyalı alanda büyük üstünlük kuran Fenerbahçe, periyodun ilerleyen bölümünde de Sabally ile farkı açmayı başardı. Fenerbahçe, ilk yarıyı 44-29 önde kapattı.

Üçüncü periyoda Meesseman’ın isabetiyle başlayan sarı-lacivertliler, hücumdaki etkili oyununu bu periyoda da taşımayı başardı. Stewart ile pota altında etkili olan Fenerbahçe, 25’inci dakikada farkı 21’e kadar çıkardı: 55-34. Bu dakikanın ardından sonra toparlanan Mersin ekibi, 8-0’lık seri yakalayarak farkı 13’e kadar indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 55-42. Kalan bölümde rakibinin farkı daha da eritmesine izin vermeyen Fenerbahçe, son periyoda 61-46 önde girdi.

Son periyoda iki takım da karşılıklı isabetlerle başladı. Karşılaşmanın son 6 dakikasına sarı-lacivertli ekip, 15 sayı farkla 69-54 önde girdi. Kalan bölümde farkı daha da açan Fenerbahçe, 82-56 kazanarak şampiyon oldu.

ÜST ÜSTE 5’İNCİ, TOPLAMDA 17’NCİ ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu Final serisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 3-0 mağlup ederek sezonu şampiyon olarak tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, bu sonucun ardından üst üste 5’inci toplamda ise 17’nci lig şampiyonluğunu elde etti.