Futbolun ardından basketbolda da yeni seyirci kararı
Türkiye Basketbol Federasyonu, salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar verildiğini açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, TBF Sağlık Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalarda salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar vermiştir." denildi.
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