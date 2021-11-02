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  4. Futbolun ardından basketbolda da yeni seyirci kararı

Futbolun ardından basketbolda da yeni seyirci kararı

Futbolun ardından basketbolda da yeni seyirci kararı

Türkiye Basketbol Federasyonu, salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar verildiğini açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, TBF Sağlık Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalarda salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar vermiştir." denildi.

Etiketler Türkiye Basketbol Federasyonu tam kapasite salon basketbol seyirci koronavirüs
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