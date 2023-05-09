Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın Başantrenörü Andreas Pistiolis ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.

Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 16 takımlı ligde 12.sırada yer alıyor. Sarı kırmızılı takım şimdiye kadar çıktığı maçlarda 12 galibiyet, 15 yenilgiyle 39 puanda bulunurken beklenen gerçekleşti. Başarısız sonuçların ardından Başantrenör Andreas Pistiolis ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2021/22 sezonu ikinci yarısından itibaren Galatasaray Nef Başantrenörü olarak görev yapan Andreas Pistiolis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz sezon mart ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince özveri ile çalışan Andreas Pistiolis'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."