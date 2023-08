İzmir’de basketbol tutkunlarından smaç gösterisi

İzmir'de Karşıyaka Bostanlı Basketbol Sahası, 5.000 üzerinde seyircinin katılımıyla Brotherhood Squad’ın (BHS) Smaç Gösterisi'ne ev sahipliği yaptı.

Etkinlikten bir gün önce hayranlarıyla söyleşi yapmak için İstinyePark İzmir Sneaks Up mağazasında bir araya gelen BHS ekibinin karşılaştığı yoğun ilgi İzmirlilerin uzun zamandır beklediği etkinliğin habercisi niteliğindeydi. Smaç Gösterisi ise İzmir Büyükşehir ve Karşıyaka Belediyesi'nin destekleriyle, Sneaks Up ana sponsorluğunda geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Ünlü YouTube yayıncısı Alper Biçen ve BHS ekibi öncülüğünde hayata geçirilen etkinlik, Amerikalı sporcu Slim ile 2 kez FIBA Dunk Contest Şampiyonu olan Ukraynalı sporcu Dmytro Kryvenko’nun katılmıyla sabahın erken saatlerinden itibaren gelen basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği bir buluşma haline geldi.

Etkinliğe katılan 5.000'den fazla basketbolsever, unutulmaz anlara şahitlik etti. Sekiz yarışmacının kıyasıya mücadele ettiği smaç yarışmasında, BHS ekibinden Med Brodie ve Ukraynalı başarılı sporcu Dmytro Kryvenko kozlarını paylaştı. Muhteşem smaçlarıyla jüri ve seyircilerden tam not alarak şampiyonluk kupasını kaldıran isim ise Med Brodie oldu.

Smaç gösterisinin öncesinde sahne alan ünlü rap sanatçıları Anıl Piyancı, Khontkar, Kozmos ve Kamufle, seyircilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Ayrıca sanatçılar ve sporcular arasında keyifli bir karma maç da gerçekleşti.

Etkinlik kapsamında Sneaks Up tarafından İzmirli grafiti grubu Color Addicts (Pans, Shero, Plex) ile ortaklaşa çalışarak basketbol sahasının zeminine etkinlik anısına özel bir boyama yapıldı.

Sneaks Up hakkında

İsmini sneaker tutkusundan alan Sneaks Up, Unal Group markası olarak spor ve sokak modasının önde gelen ikonik ürünlerini tüketiciyle buluşturma heyecanıyla 2014 yılı Aralık ayında kurulmuştur. Sneaks Up, Nike, Jordan, Adidas, Puma, Vans, Champion, Les Benjamins, Dickies, New Balance, The North Face, Timberland, New Era ve Eastpak gibi birçok markanın özel koleksiyonlarını tüketiciyle buluşturuyor. Türkiye genelinde 44 mağazası ve online web sitesiyle faaliyet gösteren Sneaks Up, sadece satış odaklı olmadan tüketici deneyimi yaşatma alanları, inovatif ürün lansmanları, DJ performansları, kişiselleştirme, dans ve basketbol atölyeleriyle dostlarına ilham olan deneyimleri kurgulamaktadır.