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Michael Jordan'ın ''son dans'' forması rekor fiyata satıldı

Michael Jordan'ın ''son dans'' forması rekor fiyata satıldı

Michael Jordan'ın 1998 NBA Finalleri'nin açılış maçında giydiği forma 10,1 milyon dolarlık rekor fiyata satıldı.

Müzayede evi Sotheby's, Michael Jordan'ın 1998 NBA Finalleri'nin açılış maçında giydiği Chicago Bulls formasının toplam 20 teklif aldığını duyurdu.

Sotheby'nin sokak giyimi ve modern koleksiyon ürünleri başkanı Brahm Wachter, teklif sahiplerinin "Nadir bir tarihe sahip olmaya oldukça istekli olduklarını" söyledi. Wachter, satışı "Bugünün rekor kıran sonucu... Michael Jordan'ı tartışmasız tüm zamanların en iyisi olarak sağlamlaştırıyor, adının ve eşsiz mirasının neredeyse 25 yıl önce olduğu kadar popüler olduğunu kanıtlıyor" sözleriyle duyurdu.

Forma, 1986 Dünya Kupası'nda futbol yıldızı Diego Maradona'nın giydiği bir forma için ödenen 9.28 milyon dolarlık bir önceki rekoru geride bıraktı. 

Etiketler Michael Jordan Michael Jordan'ın forması satış rekor nba
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