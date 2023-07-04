Milli basketbolcu Fenerbahçe ile Türkiye'ye geri dönüyor!
Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, İspanyol kulüp Barcelona ile sözleşmesi biten milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile anlaştı.
Fenerbahçe Beko, 2 yıldır forma giydiği Barcelona ile sözleşmesi biten Sertaç Şanlı’yı transfer etti.
Pota altını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki milli basketbolcuyla her konuda anlaştı, 2 yıllık sözleşme imzalanacak.
Tecrübeli pivot geçen sezon 7.8 sayı, 3.9 ribaunt ve 0.8 asist ortalamaları yakaladı. Sertaç, geçmişte Anadolu Efes, Galatasaray, Trabzonspor, Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş’ta da oynadı.
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