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  4. Fenerbahçe'den bir transfer daha! Barcelona'dan Türkiye'ye geliyor

Milli basketbolcu Fenerbahçe ile Türkiye'ye geri dönüyor!

Milli basketbolcu Fenerbahçe ile Türkiye'ye geri dönüyor!
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Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, İspanyol kulüp Barcelona ile sözleşmesi biten milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile anlaştı.

Fenerbahçe Beko, 2 yıldır forma giydiği Barcelona ile sözleşmesi biten Sertaç Şanlı’yı transfer etti.

Pota altını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki milli basketbolcuyla her konuda anlaştı, 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Tecrübeli pivot geçen sezon 7.8 sayı, 3.9 ribaunt ve 0.8 asist ortalamaları yakaladı. Sertaç, geçmişte Anadolu Efes, Galatasaray, Trabzonspor, Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş’ta da oynadı.

Etiketler Fenerbahçe Sertaç Şanlı fenerbahçe barcelona
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