Milli basketbolcu Fenerbahçe ile Türkiye'ye geri dönüyor!

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, İspanyol kulüp Barcelona ile sözleşmesi biten milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile anlaştı.

Fenerbahçe Beko, 2 yıldır forma giydiği Barcelona ile sözleşmesi biten Sertaç Şanlı’yı transfer etti.

Pota altını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki milli basketbolcuyla her konuda anlaştı, 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Tecrübeli pivot geçen sezon 7.8 sayı, 3.9 ribaunt ve 0.8 asist ortalamaları yakaladı. Sertaç, geçmişte Anadolu Efes, Galatasaray, Trabzonspor, Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş’ta da oynadı.