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NBA sezon içi turnuvasında final belli oldu

NBA sezon içi turnuvasında final belli oldu
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezon içi turnuvasında Los Angeles Lakers ve Indiana Pacers, finale çıktı.

NBA'in sezon içi turnuvasında yarı final maçları oynandı. Lakers, baştan sona üstün götürdüğü maçta New Orleans Pelicans'ı 133-89 mağlup ederek final biletini aldı.

LeBron James'in 30 sayı, 5 ribaunt, 8 asistle galibiyetin mimarı olduğu Lakers'ta, Anthony Davis 16 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı. Austin Reaves 17, Taurean Prince 15, D'Angelo Russell 14 sayı kaydetti.

Pelicans'ta Trey Murphy 14 sayı, 3 ribaunt, Zion Williamson 13 sayı, 3 asist, Herbert Jones 10 sayı, 7 ribauntla maçı tamamladı.

Gecenin diğer yarı final mücadelesinde Milwaukee Bucks'ı 128-118 yenen Indiana Pacers, Lakers'ın rakibi oldu.

Myles Turner'ın 26 sayı, 10 ribaunt, Tyrese Haliburton'ın 27 sayı, 15 asistle "double double" yaptığı Pacers'ta, Obi Toppin 14 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 37 sayı, 10 ribaunt, Khris Middleton 20 sayı, 7 ribaunt, Damian Lillard 24 sayı, 7 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi.

Final mücadelesi, 10 Aralık Pazar günü TSİ 04.30'da oynanacak.

Etiketler NBA sezon içi turnuvası NBA sezon içi turnuvası turnuva final finalist
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