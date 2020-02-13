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  5. 13 Şubat 2020 22:28

NBA All Star'da Damian Lillard'ın yerine Devin Booker olacak

Sakatlığı nedeniyle NBA All-Star maçı ve 3 sayı yarışması kadrosundan çıkarılan Damian Lillard'ın yerine Devin Booker oynayacak.

NBA All Star'da Damian Lillard'ın yerine Devin Booker olacak
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Kasığındaki sakatlık yüzünden 15-17 Şubat tarihlerinde Chicago kentinde düzenlenecek NBA All-Star hafta sonu etkinliklerine katılamayacak Damian Lillard'ın (Portland Trail Blazers) yerini alacak isim belli oldu.

HEM MAÇTA HEM DE 3 SAYI YARIŞMASINDA OLACAK

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu sezon maç başına 26,4 sayı, 6,3 asist, 4,2 ribaunt üreten Phoenix Suns'ın oyun kurucusu Devin Booker, kadroya dahil edildi. Kariyerinde ilk kez all-star seçilen 23 yaşındaki basketbolcu, hem 69. NBA All-Star maçında LeBron'un takımında oynayacak hem de 3 sayı yarışmasına katılacak.

Öte yandan yükselen yıldızlar karşılaşmasında dünya karması forması giyecek Deandre Ayton (Phoenix Suns) da sakatlığı sebebiyle yerini Nicolo Melli'ye (New Orleans Pelicans) bırakacak.

(AA)

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