Fenerbahçe Beko 70 - 78 Banvit

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Banvit, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 78-70 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, ligdeki 4. yenilgisini yaşadı.

Normal sezonda 14. galibiyetini alan Banvit ise play-off'a kalmayı garantiledi.

72 MAÇ SONRA EVİNDE KAYBETTİ

Fenerbahçe Beko, Banvit yenilgisiyle ligde iç sahada 72 maç sonra sahadan yenik ayrıldı.

Evinde son olarak 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor'a mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 3,5 yıl sonra taraftarının önünde bir lig maçını kaybetti.

Müsabakaya Shelton ve Morgan'ın iyi oyunuyla başlayan Banvit, 4. dakikada 11-4 üstünlük kurdu. Melli'nin oyuna girmesiyle etkili olan Fenerbahçe Beko, 9-0'lık seri yakaladı ve 8. dakikada 13-11 öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelenin ilk çeyreğini sarı-lacivertli ekip, 20-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk 5 dakikası çekişmeli geçerken 15. dakika 31-30 sarı-lacivertli takımın üstünlüğüyle geride kaldı. Kısa bir 5'le mücadele eden Fenerbahçe Beko, 19. dakikada Ali Muhammed'in 3 sayılık basketiyle farkı çift haneye taşıdı: 44-34. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe Beko'nun 44-37 üstünlüğüyle sona erdi.

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Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Shelton, Perez ve Morgan'ın basketleriyle farkı kapatan konuk takım, 26. dakikada 50-48 öne geçti. İyi oyununu sürdüren Banvit, periyodu 58-53 önde bitirdi.

Son çeyreğe Sloukas ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 32. dakikanın başında 58-58 beraberliği sağladı. Morgan'ın pota altındaki etkili performansıyla rakibinin öne geçmesine izin vermeye Banvit, 37. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 63-72. Dış atışlarda düşük yüzdeyle oynayan sarı-lacivertliler, Shelton ve Morgan'ı durduramayınca Banvit sahadan 78-70 galip ayrıldı.

Müsabakada 23 sayıyla en skorer olan Morgan'ın yanı sıra 18 sayıyla mücadele eden Shelton ve 16 sayı üreten Perez, Banvit'in galibiyetinde önemli rol aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ali Şakacı, Semih Vural

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 9, Melih Mahmutoğlu 9, Green 6, Guduric 9, Ahmet Düverioğlu, Sloukas 13, Melli 18, Sinan Güler 6, Barış Hersek

Banvit: Perez 16, Şehmus Hazer 9, Rıdvan Öncel 2, Shelton 18, Morgan 23, Tolga Geçim 5, Cem Ulusoy 2, Berke Atar, Metehan Akyel 3

1. Periyot: 20-18

Devre: 44-37

3. Periyot: 53-58

