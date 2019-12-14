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  5. 14 Aralık 2019 15:42

THY Avrupa Ligi'nde 13. haftanın MVP'si Khimki'den Booker oldu

THY Euroleague'in 13. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Khimki Moskova'nın ABD'li basketbolcusu Devin Booker seçildi.

THY Avrupa Ligi'nde 13. haftanın MVP'si Khimki'den Booker oldu
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THY Euroleague’in 13. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

Khimki Moskova’nın sahasında karşılaştığı ALBA Berlin’i 104-87’lik skorla mağlup etmesinde büyük katkısı olan ABD’li basketbolcusu Devin Booker haftanın MVP’si seçildi. Maçta 25 dakika süre alan Booker, 24 sayı, 10 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ile mücadele etti. 28 yaşındaki basketbolcu bu performansıyla 36 verimlilik puanı aldı. Booker ilk kez haftanın MVP’si oldu.

(İHA)

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THY Euroleague , khimki moskova , Devin Booker , ALBA BERLİN
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