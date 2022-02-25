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THY EuroLeague'den Rus takımları hakkında yeni karar

THY EuroLeague'den Rus takımları hakkında yeni karar

THY EuroLeague, Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların tarafsız sahada oynanacağını açıkladı.

THY EuroLeague, Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların tarafsız sahaya alındığı açıklandı.

EuroLeague Yönetimi'nden yapılan açıklamada, organizasyondaki 18 takımın bir araya gelerek aldığı bazı kararlar aldığı belirtildi.

İşte alınan kararlar:

1-Rus takımlarının ev sahibi olduğu maçların, tarafsız sahaya alınması.

2- Rusya dışındaki oynanacak maçların takvimde planlandığı gibi devam etmesi.

3-27 Şubat Pazar günü oynanacak CSKA Moskova - Barcelona maçının ertelendiği.

Etiketler takım THY EuroLeague rus takım
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