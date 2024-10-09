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Bayern Münih, A Milli Takım'ın yıldızını kadrosuna katmak istiyor

Bayern Münih, A Milli Takım'ın yıldızını kadrosuna katmak istiyor
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İtalyan basınında yer alan habere göre, Bayern Münih, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için Inter'e 50 milyon euro teklif götürmeyi planlıyor.

Sezona Vincent Kompany yönetiminde iyi bir başlangıç yapan ve bir yandan transfer çalışmalarına devam eden Bayern Münih gözünü A Milli Takım’ın yıldızına çevirdi.

Hedef Hakan Çalhanoğlu

İtalyan basınındaki habere göre Bayern Münih, geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için uğraştığı Hakan Çalhanoğlu için tekrardan harekete geçti.

Haberde yaz transfer döneminde yapılan teklifi revize ederek yeni bir teklif yapacağı belirtildi.

Ayrıca Inter yönetiminin, Hakan Çalhanoğlu için 50 milyon euroluk bir beklentisi olduğu söylendi.

Etiketler hakan çalhanoğlu Bayern Münih Bayern Münif transfer
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