Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Müsabaka 2-2’lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onazi’nin ceza sahası dışına verdiği pasta Nwakaeme’nin plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

52. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Yusuf’un vuruşunu kaleci Karius oyun alanı içine çeldi.

54. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner’in ceza sahası içine indirdiği topta Ljajic’in şutu direğin üstünden auta çıktı.

57. dakikada sol kanattan Caner’in ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Dorukhan’ın şutunda Onazi’nin müdahalesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

65. dakikada Ljajic’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Vida’nın kafa vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

68. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan’ın ceza sahası içine verdiği pasta Dorukhan’ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak Halil Umut Meler VAR’a gitti ve gol ofsayt sebebiyle iptal edildi.

86. dakikada sol kanatta topla buluşan Amiri’nin şutunu kaleci Karius kornere çeldi.

87. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ljajic’in ceza sahası içine açtığı ortada Caner’in kafa vuruşu kaleci Uğurcan kurtardı.

90+3. dakikada Gökhan’ın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında ceza sahası içinde Caner’in kafa vuruşu direğe çarpıp auta çıktı.

90+6. dakikada Ljajic’in kullandığı kornerde Gökhan’ın kafası Uğurcan’dan sekti. Son olarak arka direkte Mustafa kafayla topu filelere gönderdi. 2-2



Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Beşiktaş: Karius xx, Dorukhan xxxx, Necip x (Gökhan Gönül dk. 46 xx), Vida xxx, Adriano xx, Medel xx, Atiba xx, Quaresma x (Caner dk. 46 x), Ljajic xxx, Lens xx, Güven x (Mustafa Pektemek dk. 82 xxx)

Yedekler: Tolga, Oğuzhan, Fatih, Gökhan Töre, Larin, Utku, Love

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xx, Hüseyin xx, Toure xx, Novak xx, Onazi x, Sosa xx (Batuhan dk. 65 x), Abdülkadir xxx, Yusuf x (Amiri dk. 85 ?), Nwakaeme xx (Ekuban dk. 74 x), Rodallega xx

Yedekler: Esteban, Kamil, Hosseini, Olcay, Abdulkadir Parmak, Ibanez, Zeki

Teknik Sorumlu: Ünal Karaman

Goller: Rodallega (dk. 45+1), Nwakaeme (dk. 47) (Trabzonspor), Onazi (dk. 57 k.k.), Mustafa (dk. 90+6) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dorukhan, Ljajic, Caner (Beşiktaş), Pereira (Trabzonspor)









































































































