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  4. 29 Ocak 2020 21:57

2020 Erkekler CEV Kupası: Galatasaray HDI Sigorta: 3 - C.S.M. Arcada Galati: 0

2020 Erkekler CEV Kupası'ndaki Türk ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta, son 16 turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Romanya temsilcisi C.S.M.

2020 Erkekler CEV Kupası: Galatasaray HDI Sigorta: 3 - C.S.M. Arcada Galati: 0
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2020 Erkekler CEV Kupası’ndaki Türk ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta, son 16 turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Romanya temsilcisi C.S.M. Arcada Galati’yi 3-0 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.
Bu karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü Romanya’da oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, turu geçmesi durumunda ise; son 16 turunda Arkas Spor - United Volleys Frankfurt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Eldar Aliyev (Azerbaycan), Kanstantin Asipchyk (Belarus)
Galatasaray: Antonov, Van Berkel, Selçuk, Burutay, Doğukan, Venno, Burak (L) (Ertuğrul Gazi, Yasin)
C.S.M. Arcada Galati: Kollo, Georgiev, Klapwijk, Bala, Bissette, Hernan Ruperez, Cabrera (L) (Carrasco, Matei, Terzic, Gornchaniuk, Talpa, Cuciureanu)
Setler: 26-24, 25-21, 25-20
Süre: dakika (27,24,25)

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