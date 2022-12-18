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Adana'daki at yarışında feci kaza

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Adana'da koşulan at yarışında ilk 100 metre geçilirken yarıştaki 2 atın arasında kalan at, dengesinin kaybederek takla attı.

Adana’da bugünkü altılı ganyanın 1. koşusunda bir at feci şekilde devrildi. 

Yarışın başlamasının ardından ilk 100 metre geçilirken yarıştaki iki atın arasında kalan talihsiz at, dengesinin kaybederek takla attı.

Üzerindeki jokeyin de yaralandığı olayda atın takla attığı anlar kameralara yansıdı.

Etiketler at yarışı ganyan koşu kaza
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