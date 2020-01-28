  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Diğer Sporlar
  4. 28 Ocak 2020 17:29

Adanaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor

Adanaspor, TFF 1.

Adanaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Adanaspor, TFF 1. Lig’in 20. haftasında sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Osman Yereşen Tesisleri’nde, Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde pas ve şut çalışması yapan turuncu-beyazlı ekip, dar alanda yaptığı çift kale maçlarla günü tamamladı.
Adanaspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Osmanlıspor , maçı , hazırlıkları , Adanaspor’da , sürüyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM