Adanaspor'dan Elazığ'a yardım TIR'ı

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, Elazığ'da 6.8 şiddetinde depremin yaşandığı bölgeye yardım TIR'ı gönderecek.

Nakliye şirketi sahibi olan Adanaspor Kulüp Başkanı Bayram Akgül, Elazığ'da yaşanan şiddetli depremin ardından yardımların toplanması için TIR görevlendirdi. Seyhan Belediyesi önünde konumlandırılacak TIR'a yapılacak yardımlarla ilgili kulüpten açıklama yapıldı. Açıklamada, "26 Ocak günü saat 10.00'da Seyhan Belediyesi önünde Adana'nın ve Adanaspor'un yardım TIR'ı deprem bölgesi Elazığ'a yardım götürmek için hazır olacaktır. Yardım TIR'ımıza katkı koymak isteyen Adana halkının desteklerini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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