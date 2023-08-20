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Alperen Berber minderde Türkiye'ye Dünya Şampiyonluğu'nu getirdi

Alperen Berber minderde Türkiye'ye Dünya Şampiyonluğu'nu getirdi
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U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Alperen Berber, İranlı rakibini 9-1'lik skorla geride bırakarak şampiyon oldu.

U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 82 kilogramda Alperen Berber, finalde İranlı Yasin Ali Yazdı’yı 9-1 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Ürdünün başkenti Amman’da gerçekleştirilen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nın son gününde milli güreşçi Alperen Berber, finalde mindere çıktı.

Berber, grekoromen stil 82 kilogram finalinde İranlı Yasin Ali Yazdı’yı 9-1 yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştı. 

 

Etiketler U20 Dünya Güreş Şampiyonası dünya şampiyonu Alperen Berber
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