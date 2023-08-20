Alperen Berber minderde Türkiye'ye Dünya Şampiyonluğu'nu getirdi

Genç kadına büyük şok! Evini aslında bir başkasıyla paylaşıyormuş

Kavrulmaya hazır olun! Sıcaklıklar daha da artacak

Tekne alabora oldu; 6 kişilik aile kurtarıldı

İstanbullular plajlara akın etti; adım atacak yer kalmadı

Yine yabancı uyruklular yine olay! Yaralılar var